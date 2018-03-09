1380 çocuk işaret diliyle İstiklal Marşı okuma rekor denemesi yapacak

İSTANBUL, () - İSTİKLAL Marşı’nın kabul edilişinin 97’nci yılında Bağcılar Belediyesi ilginç bir rekor denemesine ev sahipliği yapacak. Bilgi Evleri’nde eğitim gören bin 380 öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyarak farklı bir rekora imza atacak.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yılında Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda bir rekora imza atacak. Bilgi Evleri İşaret Dili Kulübü’nde yer alan bin 380 öğrenci, el işaretleriyle İstiklal Marşı’nı seslendirecek. 12 Mart Pazartesi gerçekleşecek olan etkinlikteki öğrencilerin rekor denemesi, Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından tescil edilecek.

Rekor denemesinin ardından kırmızı beyaz giyinmiş olan minikler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla bir gösteri yapacak. Bedenleriyle ‘Afrin’ yazacak öğrenciler; daha sonra Türk bayrağı kareografisi oluşturacak. Öte yandan aynı gün Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılında Çanakkale Savaşı’ndaki direniş öyküsünü anlatan Çanakkale Platosu’nun da açılışı yapılacak.

“TÜM HEMŞEHRİLERİMİ ÇOCUKLARIMIZIN YETENEĞİNİ İZLEMEYE DAVET EDİYORUM”

Bu tarihi gün için ilçe sakinlerine davette bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Dinlediğimizde bizi duygulandıran ve gururlandıran bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı’nı bin 380 çocuğumuz işaret diliyle seslendirerek bir rekora imza atacak. Bu özel günde bütün hemşehrilerimi çocuklarımızın yeteneğini izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)