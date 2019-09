13 yıldır kayıp olan zihinsel engelli adam ailesine kavuştu

KAYSERİ'de, 13 yıl önce kaybolduktan sonra dün Antalya'da bulunan zihinsel engelli Ahmet Çavuş (51) ailesine kavuştu.POLİSİN KİMLİK SORGUSU İLE BULUNDUKayseri'de yaşayan Çavuş Ailesi'nin ortanca çocukları zihinsel engelli Ahmet Çavuş, 2006 yılında 38 yaşındayken, 'Geri döneceğim' diyerek evden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayıp ilanları dağıtarak ve televizyon programlarına çıkarak Ahmet Çavuş'u arayan ailenin girişimleri sonuçsuz kaldı. Polis ve jandarma da tüm aramalara rağmen Çavuş'u bulamadı. Ailenin 13 yıl süren bekleyişi dün akşam Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde kimlik kontrolü yapan polis sayesinde mutlu sonla bitti. Motorize polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, sadece soyadının 'Çavuş' olduğunu söyleyebildi. Polis de Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın kayıp kişi kayıtlarını inceledi.AİLE FOTOĞRAFINDAN TEŞHİS ETTİYapılan incelemede bulunan kişinin, 13 yıldır kayıp olan Ahmet Çavuş olduğu ortaya çıktı. Polis, Çavuş'un yakınlarının telefon numarasına ulaştı. Yapılan telefon görüşmesinin ardından Ahmet Çavuş'un fotoğrafı aileye gönderildi. Aile oğullarını teşhis etti. Ekipler, Çavuş'u polis merkezine götürürken, yakınları da Kayseri'den Antalya'ya geldi. Kuzeni Ali Özel ile yola çıkan Ahmet Çavuş yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından memleketi Kayseri'ye geldi.13 YIL SONRA OĞLUNA KAVUŞAN ANNENİN GÖZYAŞLARI DUYGULANDIRDIÇavuş, annesi Meral Çavuş'un Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde bulunan binanın önüne geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında oturan anne Meral Çavuş (84) oğlu Ahmet Çavuş'u gözyaşları ile karşıladı. Oğluna sarılan Meral Çavuş, duygulu anlar yaşadı. Anne Meral Çavuş, "Çok mutluyum. Benim ve yavrum gibi olanlara Allah yardım etsin. 13 yıl oldu. Yavrumu bulduğuma mutluyum. Kavuşturan Allah'ı seveyim. Her zaman dua ediyordum. Her zaman rüyamda görüyordum. Allah'tan bekliyordum. Kapının önünde otuıruyordum. Ahmet'im şu sokaktan gelecek diyordum. Çok şükür Allah'ım getirdi" ifadelerini kullandı.Meral Çavuş, oğlunun iş aramak için evden çıktığını belirterek, "Hiç gidiyorum demedi. İşi yoktu. İş arıyordu. Birgün sabah kalktı kahvaltı etmedi. 'Ahmet'im nereye gidiyorsun' dedim. 'Anne her zamanki gibi dolaşıp geleceğim, işe bakacağım' dedi. O gün de gelmedi" dedi.Anne Çavuş, yanına oturan oğlu Ahmet'in terini silerek, sık sık yanağından öpmesi çevredeki yakınlarını da duygulandırdı.