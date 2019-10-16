13 yıl önceki kuzenler cinayetini adli genetikçiler aydınlatacak

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 13 yıl önce, kaybolduktan 44 gün sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayetinin aydınlatılması için 3 adli genetik uzmanı görevlendirildi. Adli genetik uzmanları, 2 kız çocuğunun tırnak aralarında bulunan doku örnekleri ile tutuklandıktan 30 gün sonra salıverilen şüpheli 2 kardeşten alınan DNA örneklerinde yapılan karşılaştırmalarla ilgili verilen raporlardaki çelişkiyi ortadan kaldıracak. 13 yıldır çocuklarının katillerinin yakalanmasını bekleyen Karabacak Ailesi, adli genetik uzmanlarının olayı aydınlatacağından umutlu.



Savaştepe'de 13 yıl önce okula giderken kaybolan Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım'ın (10) 44 gün sonra cesetleri bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen katil zanlıları bulunamayan çocukların ölümüyle ilgili Seyhan Yakar ve kardeşi Ayhan Yakar gözaltına alındı. Serbest bırakılan kardeşlerden alınan DNA örnekleri, cinayete kurban giden Büşra ve Tuğçe'nin tırnaklarının arasında bulunan doku örnekleri ile karşılaştırıldı. Adli Tıp Kurumu, hazırladığı raporunda, kuzenlerden alınan doku örneklerinin Yakar Kardeşler'e ait olmadığını ancak aynı soydan gelen bir veya iki erkeğe ait olduğunu bildirdi.



Bunun üzerine savcılık, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu'ndan yeni bir rapor istedi. Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu ise raporunda, kuzenlerden alınan doku örneklerinin kardeşlerden alınan doku örnekleri ile eşleştiğini belirtti. Bu gelişme üzerine geçen yıl yeniden gözaltına alınan Yakar kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermesi istenilen Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu, ilk raporda değerlendirme hatası olmadığını bildirdi. Kardeşler de 30 gün tutuklu kaldıktan sonra salıverildi. Cinayetten 12 yıl sonra soruşturmayı tamamlayan savcılık, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz sanıklar Seyhan Yakar, Ayhan Yakar ve Yeliz Ergin Yakar hakkında 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'cinsel istismar' suçlarından dava açtı. Davada bilgi sahibi olarak dinlenen Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, "Adli Tıp Kurumu Başkanı dahil personelin yüzde 80-90’ı benim öğrencilerimdir. Bu konudaki ihtisasım yılların verdiği bir ihtisastır. Raporlarımın arkasındayım. Sonuçtan eminim" dedi. Ailenin avukatı İbrahim Erenc de mahkemeden adli genetikçilerden oluşan bir heyet oluşturularak, rapor alınmasını talep etti. Avukatın talebini yerinde bulan mahkeme, İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne heyetin oluşturulması için talimat yazısı yazdı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi de bir ay önce adli genetik uzmanı 3 kişilik bir heyet oluşturarak, dosyayı heyete verdi. Heyet, cinayet davasının seyrini belirleyecek.



AİLE UMUTLU



13 yıldır çocuklarının katillerinin yakalanmasını bekleyen Karabacak Ailesi, adli genetik uzmanlarının olayı aydınlatacağından umutlu. Büşra Karabacak'ın babası Mustafa Karabacak, "13 yıldır beliyoruz. 13 yıldır inancımızı hiç kaybetmedik. Devletimize sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle 13 yıldır çözülemeyen bu olay çözülecek. Genetik uzmanlarından biran önce bu ik, çocuğun katillerini tespit etmesini istiyoruz" dedi. Gözü yaşlı anne Hanife Karabacak da, "Üç genetik uzmanının davayı çözeceğine inanıyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Devletimiz bu işi çözecekse çözsün. Çözemeyeceklerse benim çocuğumu bana geri versinler" diye konuştu.

