banner314

banner325

Son Dakika

13 yaşındaki kuzenler, Marmaris tanıtımı için seferber oldu

MARMARİS'te, ikisi de 13 yaşındaki teyze çocukları Funda Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, şehrin tanıtımı için sokak röportajları ve manzara görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Kuzenlerin ilk konukları ilçeye...

GENEL 10.11.2019, 12:31
13 yaşındaki kuzenler, Marmaris tanıtımı için seferber oldu
MARMARİS'te, ikisi de 13 yaşındaki teyze çocukları Funda Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, şehrin tanıtımı için sokak röportajları ve manzara görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Kuzenlerin ilk konukları ilçeye yerleşen manken ve oyuncu Tarık Tarcan oldu.
Marmaris'te, 7'nci sınıfta beraber okuyan teyze çocukları Funda Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, ailelerinin izniyle Instagram sayfası açtı. İki kuzen, hem ilçeyi tanımak hem de turizm kentinin tanıtmak için önceden belirledikleri, esnaf, sanatçı, kamu kurum kuruluş daire müdürü ve turizmcilerle irtibata geçerek Marmaris'in manzaraları eşliğinde video çekip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Meltem Nur Aktürk, kuzeni ile hazırladığı soruları konuklarına sorarken Funda Kocayiğit de, cep telefonuyla video ve fotoğraf çekti. İki kuzen, daha sonra çektikleri videoları montajlayarak, Instagram sayfalarında paylaştı. Kuzenlerin 'Marmaris tanımıyorsanız, sokaklarını öğrenmek istiyorsanız bize gelin' başlığıyla açtıkları 'Marmaris-Sokaklarda' adlı Instagram hesabında şimdiden 110 takipçi bulunuyor. Sokak röportajlarının yanı sıra doğanın koruması ve kitap okuma gibi sosyal bilgilendirme mesajları veren kuzenler, önemli günlerde Marmaris'in eşsiz manzara fotoğraflarıyla kamu spotları da paylaşıyor. Okullarından arta kalan zamanlarında sokak röportajları yapan kuzenlere şimdiden destekler çoğalmaya başladı. Kocayiğit ve Aktürk, şimdi ise bir hafta içinde çektikleri 30 röportaj ve yüzlerce manzara fotoğrafını daha paylaşmaya hazırlanıyor.
DUAYEN SANATÇI TARIK TARCAN KONUKLARI OLDU
Marmaris'te yaşayan eski manken ve ünlü oyuncu Tarık Tarcan, kuzenlerin konuğu oldu. Kuzenler, yine Marmaris tanıtım videoları için dolaştıkları Yat Limanı'nda bir kafeteryada duayen sinema oyuncusu Tarık Tarcan ile denk geldi. Tarcan ile tanışan ve sohbet eden kızlar, röportaj yapma sözü aldı. İlçedeki balıkçı teknelerinin demir attığı eşsiz manzarası bulunan Azmak Deresi üzerindeki köprüde Tarcan ile bir araya gelen kuzenlerden Meltem Nur Aktürk cep telefonuyla video çekimi yaparken Funda Kocayiğit, Tarcan ile 4 soruluk röportajını yaptı. Kuzenleri öperek başarılarının devamını dileyen Tarcan, hep birlikte öz çekim yaparak kendi sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
'MADDİ BEKLENTİMİZ YOK HEDEFİMİZ MARMARİS TANITIMI'
Ailelerinin izni ve desteğiyle bu girişimi başlattıklarını söyleyen Funda Kocayiğit, "Kuzenimle beraber aynı sınıfta öğrenciyiz. İlk olarak okulumuzda bir dergi çıkarmaya karar verdik. Ama maddi gideri çok olduğu için annelerimize danıştık. Onlar da Instagram hesabı açmamızı hem Marmaris'i tanımamızı hem de tanıtmamızı söyledi. Anne ve babamızın gözetiminde Instagram sayfamızı açtık. Açtığımız ilk 10 gün içinde yüklediğimiz Marmaris fotoğraf ve videolarının 110 takipçisi oldu, beğeniler arttı" dedi.
Meltem Nur Aktürk ise "Bizler bu işlerin profesyoneli değiliz ama sokak röportajları yaparak tecrübelerimizi artırıyoruz. Marmaris'in gezip görülebilecek yerlerinin video ve fotoğraflarını çekerek hem kendimiz tanıyoruz hem tanıtıyoruz. Marmaris'e gelecek olan kişilere önceden bilgilendirme yapmak ayrı güzel bir duygu. Bizim maddi bir kazanç ve beklentimiz yok tek hedefimiz Marmaris'in tanıtımıdır" dedi. Kocayiğit, büyüyünce Kardiyoloji uzmanı ve Aktürk ise bilim insanı olmayı isteğini söyledi. Kuzenlerin Marmaris tanıtım video ve fotoğraf çekimi yaptığını öğrenen Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay ve bazı turizmcilerin de Marmaris'in tanıtımı için video ve fotoğraf çekimi yaptıklarını öğrendikleri iki kuzenle gelecek haftalarda bir araya geleceğini öğrenildi.

Yorumlar (0)
23°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:39
Öğle 12:53
İkindi 15:32
Akşam 17:57
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Alanyaspor 10 19
4. Galatasaray 11 19
5. Malatyaspor 10 17
6. Trabzonspor 10 16
7. Başakşehir 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Konyaspor 11 13
12. Kasımpaşa 11 12
13. Göztepe 10 12
14. Denizlispor 10 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 10 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Akhisar Bld.Spor 11 18
4. Erzurum BB 11 18
5. Ümraniye 10 17
6. Balıkesirspor 10 17
7. Menemen Belediyespor 11 17
8. Bursaspor 10 16
9. Altay 11 15
10. Keçiörengücü 10 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Osmanlıspor 11 10
15. Boluspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 11 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. Bournemouth 12 16
8. Brighton 11 15
9. Burnley 12 15
10. Crystal Palace 12 15
11. Newcastle 12 15
12. Tottenham 12 14
13. Everton 12 14
14. M. United 11 13
15. Wolverhampton 11 13
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 11 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Real Sociedad 13 23
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 13 20
7. Valencia 13 20
8. Getafe 12 19
9. Villarreal 12 18
10. Osasuna 12 18
11. Athletic Bilbao 12 17
12. Levante 12 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Real Betis 12 13
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 13 6