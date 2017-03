13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 13 yaşındaki Aşkın Can Aydın etrafı tel örgü ile kapatılan sulama göletine girerek boğuldu. İtfaiye ekibi çocuğun bedenini göletten çıkardı.

Gebze Hürriyet Mahallesi 2061 Sokak da bulunan çevresi tel örgü ile kapatılan sulama göletine tel örgülerin üzerinden atlayarak arkadaşıyla birlikte yüzmek için giden Aşkın Can Aydın kıyafetlerini çıkardıktan. Aşkın Can Aydın bir anda dengesini kaybederek sulama göletine düştü. Suda çırpanmaya başlayan Aydın'ı gören arkadaşı yardım çağırmaya gitti.

Olay yerine gelen itfaiye dalgıçları Aydın’ın cansız bedenini göletten çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede yaşamını yitirdiğini tespit etmelerinin ardından Aydın'ın cesedi Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI