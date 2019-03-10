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13 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı: 4 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-İKİTELLİ'de babasının otomobiliyle yola çıkan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta araçlara daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken 10 araçta hasar oluştu. Olay anı güvenlik kameralarına...

13 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı: 4 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-İKİTELLİ'de babasının otomobiliyle yola çıkan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta araçlara daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken 10 araçta hasar oluştu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, bugün öğlenden sonra İkitelli Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki çocuk, babasının otomobiliyle yanına arkadaşlarını da alarak yola çıktı. Çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sokakta vatandaşların arasına daldı. Sokak üzerindeki 4 kişiyi yaralayan otomobil, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 10 otomobilde hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerinde hızla ilerleyen otomobilin, park halindeki otomobile çarparak durduğu ve içindekilerin dışarı çıkarak kaçtıkları görülüyor. Ardından çevredekilerin koşturarak kaza yerine geldikleri görüntülere yansıyor.

(FOTOĞRAF)

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