13 yaşındaki baldıza cinsel istismar sanığına 22 yıl hapis istemi

BURSA'da baldızı B.K.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Mutlu A. (33), duruşmada, "Baldızım bana aşıktı. Ben ona cinsel istismarda bulunmadım. Çıplak fotoğrafları kendisi gönderdi" dedi.Bir bankada memur olarak çalışan Mutlu A., iddiaya göre, geçen yıl ortaokula giden baldızı B.K.'yi yalnız gördüğü zamanlar öptü ve tacizde bulundu. Mutlu A., B.K.'yi ele geçirdiği çıplak fotoğrafı ile de tehdit ederek, "Benimle cinsel ilişkiye gireceksin. Yeni çıplak fotoğraflarını göndereceksin" dedi. Bundan korkan B.K. eniştesine çeşitli tarihlerde çıplak fotoğraf yolladı. Olay, B.K.'nin dayanamayıp okuldaki rehber öğretmenine durumu anlatması sonucu ortaya çıktı. Okula çağrılan B.K.’nin ailesinin şikayeti üzerine Mutlu A. gözaltına alınırken, olayı öğrenen eşi boşanma davası açtı. Bankadaki bilgisayarında yapılan incelemede baldızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Mutu A., işinden atıldı, sevk edildiği mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu.Hakkında, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Yaşı küçük çocuğa cinsel istismar' ve 'Küçük yaştaki çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mutlu A.'nın yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada baldızının kendisine aşık olduğunu öne süren Mutlu A., "Ergenlik döneminde olduğu için bana sürekli çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Bu konuda kendisini defalarca uyarmama rağmen bildiğini yapıyordu. Söz dinlemiyordu. İddiaları kabul etmiyorum" dedi. Duruşmada söz alan sanık avukatı ise müvekkili ile baldızı arasında toplam 50 sayfadan oluşan WhatsApp yazışması 114 çıplak fotoğoraf ve videonun olduğunu söyeleyip, müvekkilinin B.A.'yı tehdit etmedğini öne sürdü.Mahkemede, psikolog kontrolünde ifade veren B.K., eniştesinin cinsel istismarına ve tehditlerine dayanamadığını söyleyip, "Ondan şikayetçiyim” dedi. Yargılama, eksik evrakların beklenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.