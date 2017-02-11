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13 milyon lira dolandırmakla suçlanan kadın 18 perukla yakalandı

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da, peruk takarak kılık değiştiren ve çok sayıda kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 38 yaşındaki Arzu M. polis tarafından yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla...

13 milyon lira dolandırmakla suçlanan kadın 18 perukla yakalandı

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da, peruk takarak kılık değiştiren ve çok sayıda kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 38 yaşındaki Arzu M. polis tarafından yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin savcılıktan alınan izin sonrası başlattığı soruşturmanın ardından, İzmir ve İstanbul illerinde de çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Arzu M. Mustafakemalpaşa ilçesinde  yakalandı. Saadet zincirinin benzeri olduğu söylenen "Ponzi" adı verilen sistem ile birçok kişiden 13 milyon lira para dolandırdığı öne sürülen Arzu M.'nin üzerinde sahte kimlikve ehliyet ile her dolandırıcılık sonrası kullandığı 18 adet farklı peruk ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Arzu M. ifadesi alındıktan sonra 'Dolandırıcılık' suçundan adliyeye çıkartılacak.

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