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127 yıllık tren istasyonu emekliye ayrıldı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da teknolojinin ilerlemesiyle bazı tren istasyonları sessizliğe büründü. Günümüzde kullanılmayan, 'tescilli kültür varlığı' olarak koruma altına alınan 127 yıllık Balmahmut İstasyonu...

127 yıllık tren istasyonu emekliye ayrıldı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da teknolojinin ilerlemesiyle bazı tren istasyonları sessizliğe büründü. Günümüzde kullanılmayan, 'tescilli kültür varlığı' olarak koruma altına alınan 127 yıllık Balmahmut İstasyonu da günde iki trenin geçtiği, ancak durmadığı istasyon haline geldi.
Afyonkarahisar'da geçen yıllarda pek çok kişinin ulaşımda kullandığı tren istasyonları günümüzde sessizliğe büründü. Bölgede hızlı tren çalışmalarının yaygınlaşması ve gelişen teknolojiyle köylerde ikamet edenlerin de araç sahibi olmasıyla, tren yolculuğu tercih edilmez hale geldi. Bu nedenle özellikle güzergah üzerindeki bazı ara istasyonlar kullanılmamaya başlandı.
TREN GEÇİYOR ANCAK DURMUYOR
Merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1890 yılında İngilizlere yaptırılan Balmahmut İstasyonu da benzer kaderi yaşadı. 2010 yılında tescilli kültür varlığı olarak koruma altına alınan istasyon, 2013 yılında restore edildi. Yıllarca çevredeki köylülerin ulaşım sağladığı Balmahmut İstasyonu, Denizli -Eskişehir hattında çalışan Pamukkale Ekspresi'nin gidiş ve geliş olmak üzere günde sadece iki kez geçiş yaptığı, ancak durmadığı bir istasyon haline geldi.
YENİ PROJELER AMAÇLANIYOR
Afyonkarahisar'daki bu tür istasyonların binalarıyla birlikte ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni projeler üretilmeye çalışılıyor. TCDD 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak projelerle kullanımına son verilen istasyon ve bahçelerinin kafe, otel ve çay bahçesi olarak kiraya verilerek canlandırılması amaçlanıyor. Afyonkarahisar'daki bu tür istasyonlar, fotoğraf tutkunlarının da uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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