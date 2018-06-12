1226 yaşındaki çınar ağacı, koruma altında

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi meydanında bulunan 1226 yıllık anıt çınar ağacı, koruma altına alındı.

Gölcük'ün, sokakları tarih kokan Saraylı Mahallesi'nde bulunan 14 metrelik gövdeye sahip, 1226 yıllık çınar ağacı, tescillenerek koruma altına alındı. Yaklaşık 35 metre uzunluğundaki çınar ağacının altında yıllardır düğünler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ulu çınar, yaz günlerinde ise doğal klima görevi görüyor. Sıcaktan bunalan mahalleli, ağacın altında oturarak serinlemeye çalışıyor.

Saraylı Mahallesi'nde 53 de tarihi Osmanlı evi bulunuyor. Geneli ahşap olan evlerdeki süslemeler dikkat çekiyor.

DOĞAL KLİMA

Çınar ağacının altının yaz aylarında doğal bir klima gibi olduğunu söyleyen Muhtar Vekili Mustafa Metin, "Çınar ağacımız takriben 1226 yıllık bir ağaç. Tescili de buna göre yapıldı. Yaklaşık bir 60-70 yıl önce ağacın içerisinde bir ayakkabı tamircisi varmış. İçeride giriş kısmı bayağı büyüktü, kovuk halindeydi. Zamanla bu çarşı meydan düzenlemesi ile yükseldi. Çınar ağacı bir de bir hastalık kaptı. Yetkililer gelip baktılar ve yama yaparak kovuğu kapattılar. Yazın Ağustos sıcağında bile Gölcük yanarken insanlar buraya serinlemeye geliyor. Sanki burada doğal bir klima varmış gibi çok serin oluyor. Hoş sohbetler burada çınarın dibinde yapılıyor. Hıdrellez veya diğer festivallerimiz yine bu çınarın altında düzenleniyor. Bu çınar gerçekten buraya ayrı bir ahenk katıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Namık Gürel, "Akşamları özellikle gençler, ağacın altında çay içip sohbet ediyor. Düğün, derneklerimiz de bu çınar altında oluyor. Pazar günleri başka şehirlerden gençler geliyor. Adeta hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyoruz. Dağları motorla geziyorlar veya yürüyüş yapıyorlar. Sonra da burada çınarın altında serinliyorlar" diye konuştu.

Mahallede oturan Recep Dinçay ise vaktinin çoğunu çınar ağacı altında geçirdiğini belirterek, Buraya gelip görmeyen güzelliklerinden mahrum kalıyor. Gelen de çınar altına oturup tembellik yapıyor. Birçok insan çınar ağacı ve köydeki eski evlerin fotoğraflarını çekmek için geliyorlar" diye konuştu.



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