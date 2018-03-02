120 öğrenci, bedenleriyle 'Afrin' yazıp, Türk bayrağı açtı

TEKİRDAĞ'da Malkara Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, Afrin'de düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olmasının ardından, harekata destek vermek için okul bahçesinde bedenleriyle 'Afrin' yazıp, Türk bayrakları açtı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de terörist unsurlara yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda dün 8 asker şehit olurken, 13 asker de yaralandı. Gelen şehit haberleri üzerine Malkara Anadolu Lisesi'nden 120 öğrenci, harekata destek vermek ve Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için okul bahçesinde bedenleriyle 'Afrin' yazısı oluşturdu. Türk bayrakları da açan öğrenciler, 'Var olsun Türk Silahlı Kuvvetleri', 'Kahrolsun bölücü terör örgütleri' sloganları attı.

Tekirdağ İl Öğrenci Meclis Başkanı ve Malkara Anadolu Lisesi öğrencisi Erkay Moloz, harekatta 8 askerin şehit olduğu haberini aldıklarında büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu durumdan dolayı beni sabaha kadar uyku tutmadı. Sabah okula gittiğimde arkadaşlarıma sesimizi Mehmetçiğe kadar duyuralım dedim. Şehitlerimizin acılarını hep beraber paylaşalım. Okul idaresinden gerekli izinleri alıp, arkadaşlarımla birlikte toplandık ve okulun bahçesinde bedenlerimizle 'Afrin' yazısı oluşturduk. Malkara Anadolu Lisesi ailesi olarak Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.



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