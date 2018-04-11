120 nüfuslu köyün şehidini, 5 bin kişi uğurladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - HAKKARİ'de nöbet sırasında düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın (28) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi. 120 nüfuslu Balcam köyündeki törene aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Törende oğlunun tabutuna sarılan Emine Sarıtaş, "Beni yaktın oğlum, ben sensiz ne yaparım?" diye ağladı.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde, nöbet sırasında mevzide ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş için memleketi Emirdağ ilçesine bağlı Balcam köyünde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Arif Sarıtaş ile annesi Emine Sarıtaş'ın oturduğu eve ve köye Türk bayrakları asıldı. Köyde sürekli dualar okunurken, metanetini korumaya çalışan şehidin babası Arif Sarıtaş cenaze gelmeden önce taziyeleri kabul etti. 5 kardeşin ortancası olan şehidin, en küçük kardeşi Songül Sarıtaş ise cenaze töreninin yapılacağı alana 112 ekipleri tarafından sedyede getirildi. Songül Sarıtaş, elinde ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Cumali Sarıtaş için köy meydanında cenaze töreni yapıldı. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, MHP Milletvekili Mehmet Parsak da katıldı.

'BENİ YAKTIN OĞLUM'

Şehidin naaşının köye gelmesinin ardından aile gözyaşlarına hakim olamadı. Ailesinin yaşadığı evin önünde helallik alınması sırasında şehidin kardeşleri, annesi ve babası tabuta sarılıp ağladı. Anne Emine Sarıtaş, "Beni yaktın oğlum, ben sensiz ne yaparım? Allah'ım bu acıya nasıl dayanabilirim" diye feryat etti. Baba Arif Sarıtaş da "Oğlum Cumali" diye Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi, ablası ve kardeşleri tabutun başında fenalık geçirdi. Cenaze namazı öncesinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atılıp, tekbir getirildi.

'SEN BİZİM ŞEREFİMİZSİN'

Helallik alınmasının ardından Balcam Camii'ndeki cenaze namazına geçildi. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzladığı şehidin naaşını alan kalabalık köy mezarlığına kadar götürdü. Mezarlığa gidilirken Bakan Osman Aşkın Bak, baba Arif Sarıtaş'ın koluna girerek yürüdü. Cenaze taşındığı sırada bir kadının, "Sen rahat uyu. Bizden daha çok var. Sen bizim şerefimizsin" diye bağırdığı duyuldu.

120 nüfuslu Balcam köyündeki şehidin cenaze törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın cenazesi törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi. 4 yıldır Dağlıca'da görev yapan Şehit Cumali Sarıtaş'ın bekar olduğu öğrenildi.



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