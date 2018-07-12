12 yıldır su bekliyorlar

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Çulhalar Mahallesi'nin Pınarcık mevkisindeki 60 hanenin, 12 yıldır suyu akmıyor. Mahallede açılan 2 kuyudan birinin suyu arsenikli çıkarken, diğer kuyuda su bulunamadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (ASKİ) 3'üncü kuyu için etüt çalışması sürdürülürken, yöre halkı, tankerlerle ya da bölgedeki kaynaklardan bidonlarla taşıdıkları suları kullanıyor. Yöre sakinleri, Aydın'da siyasiler arasındaki 'Su ücretsiz olsun' tartışmasına gönderme yaparak, sularının olması halinde parasını vermeye razı olduklarını söyledi.

Koçarlı'ya 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Çulhalar Mahallesi'nin Pınarcık mevkisindeki 60 hane, yaklaşık 12 yıldır su sıkıntısı yaşıyor. Mahalleye 1 kilometre uzaklıktaki dağınık yerleşimin olduğu ve yaklaşık 240 kişinin yaşadığı Pınarcık mevkisinin su sorununun çözülmesi için ilk olarak 2016'da ASKİ tarafından kuyu açıldı. Ancak çıkan suyun yapılan tahlilinde arsenik oranı yüksek çıktı. Bunun üzerine kuyudan çıkan su kullanılamadı. ASKİ tarafından 1 yıl sonra başka sondaj vuruldu; ancak buradan da su çıkmadı. ASKİ tarafından mahallelinin suya kavuşturulması için yeni sondaj kuyusu açılması için etüt çalışmalarına başlanırken, bölgede yaşayanların ise sıcak yaz günlerinde susuzluğa tahammülü kalmadı. Çullahalar Mahallesi'nin suyunun da ancak kendilerine yetmesi nedeniyle oradan da bölgeye su getirilemediği için Pınarcık mevkisinde yaşayanlar ne yapacaklarını şaşırdı. 12 yıldır tankerlerle getirttikleri ve yakındaki dere ve diğer su kaynaklarından bidonlarla taşıdıkları suyu kullanan bölge sakinleri, artık bu soruna çözüm bulunmasını istedi. Aydın'da, son günlerde halka su ve elektriğin ücretsiz verilmesi yönünde siyasiler arasında tartışma sürerken, Pınarcık mevkisinde yaşayanlar, sularının olmasını istediğini, parasını dahi vermeye hazır olduklarını söyledi.

'ÇEŞMEDEN SU AKTIĞINI GÖRMEDİM'

Pınarcık mevkisinde 12 yıldır yaşadığını anlatan İsmail Özen (59), "Bir kere bile çeşmelerimizden su aktığını görmedim. Evde kullanmak için yöredeki kaynaklardan bidonlarla su taşıyoruz. 8 Ağustos 2016 tarihinde ASKİ'ye bu konuyla ilgili 51 aile olarak dilekçe verdik. Bunun üzerine bize verilen cevapta, 2017 yılı çalışma programı dahilinde olduğunu ve suyun bağlanacağını söylediler. 2018 yılının Temmuz ayında olmamıza rağmen henüz hiçbir sonuç alamadık. Mağdur durumdayız. Her derdimizi anlatmaya gittiğimiz de 'Yapacağız' diyorlar ama hiçbir şey yapılmadı. Yaz günündeyiz, susuzluk çekiyoruz. Eve gelen misafirlere karşı da mahcup duruma düşüyoruz" diye konuştu.

'PARASINI ÖDEMEYE RAZIYIZ'

"Bizler bazılarının konuştuğu gibi suyun ücretsiz olmasını istemiyoruz" diyen Özen, "Bizim derdimiz su. Suyumuz gelsin, biz parasını ödemeye de razıyız. Su temin ettiğimiz kaynaklar da yetersiz. Bu nedenle bidonlarla su almaya gittiğimiz kaynakların başında çoğu zaman kavgalar bile yaşanıyor. Zaten su kaynakları da evlerimize ortalama 500 ile 700 metre arasında mesafelerde. Bu nedenle taşıma suyla ihtiyaçlarımızı karşılamamız oldukça güç oluyor. Bir an önce bu çilenin sona ermesini istiyoruz" dedi.

TAŞIMA SUYLA KENDİ SİSTEMİNİ KURDU

Yöredeki pınarlardan taşıdığı suyu evin üstünde yaptığı depoda biriktirerek, hortum ve motor kanalıyla evde çeşmelerin akmasını sağlayan İsmail Maytalma (50) ise şunları söyledi:

"Ya otomobilimle ya da pınarlardan sırtımızda bidonlarla su taşıyoruz. Bulunduğumuz mevki, Koçarlı'nın en küçük mahallesi olan Taşköy'den bile büyük. Ancak buna rağmen hiçbir şekilde hizmet alamıyoruz. Yetkililer diyor ki 'Aydın'da ücretsiz su verelim'. Yıl olmuş 2018, bizim daha suyumuz yok. Suyu getirsinler biz iki kat su parası ödemeye razıyız. Evimin çatısına tank yaptım. Pınardan getirdiğim suyu süzerek depoya aktarıyorum. Buradan da motorla evin şebekesine pompalayarak, çeşmelerden akan suyu temizlikte kullanıyoruz."

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ASKİ yetkilileri ise Pınarcık mevkisine yeni kuyu için etüt çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, 1 ay içinde buradaki su sıkıntısının çözüleceğini söyledi.



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