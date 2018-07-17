12 yıldır sokakta yaşıyor, baktığı köpekler hayata bağlıyor

ADANA'da cezaevinden çıktıktan sonra ailesi dağılan ve 12 yıldır sokaklarda yaşayan 2 çocuk babası Duran Gökçen (64), yoksulluk ve çeşitli hastalıklarla mücadele etmesine rağmen sokak köpeklerine bakıyor. Boş şişe toplayıp, geri dönüşüm firmalarına satan Gökçen, kazancının yarısını harcayarak beslediği sokak köpekleri sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Önceden terzilik yaptığını belirten Duran Gökçen, yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle 1993 yılında cezaevine girdikten sonra ailesi ile ilişkilerinin bozulduğunu söyledi. Gökçen, 2006 yılında hapishaneden çıktıktan sonra eşinin ve çocuklarının kendisine sahip çıkmadığını, alkol probleminin başlaması nedeniyle de terzilik mesleğini sürdüremediğini kaydetti.

'NE ARAYANIM VAR NE SORANIM'

12 yıldır sokaklarda yaşadığını söyleyen Duran Gökçen, kaldığı barakalardan hep kovulduğunu, son birkaç yıldır da Çukurova ilçesindeki Beyazevler Çamlığı'nda yaşadığını anlattı. Kışın soğuktan korunmak için çamlıktaki masaların altında yattığını, yazın da aşırı sıcaklarla mücadele ettiğini belirten Gökçen, "İkide bir zabıta ve polis basar. Görüntü kirliliği yapıyormuşum, milleti rahatsız ediyormuşum. Banyo ihtiyacım oluyor, gidip tuvalette veya çeşmede hortumla yapıyorum. Ne arayanım var ne soranım var. Bir tek Allah'ım var" ifadelerini kullandı.

Baktığı sokak köpekleriyle hayata tutunduğunu dile getiren Duran Gökçen, "Benim annem, babam, kardeşim bu hayvanlar. Bunların sayesinde ayakta kalmaya çalışıyorum. Bir ton hastalığım var, bana bunlar güç, derman veriyor. Şişe toplayarak geçimimi sağlıyorum ama günde 5-6 lirayla nereye geçineceğim? 2-3 lirası hayvanlara gidiyor. Topladığım şişeleri tanesi 20 kuruştan satıyorum" diye konuştu.

'AMATEM'E BAŞVURDUM'

Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım isteyen Duran Gökçen, "Bana yapacakları tek iyilik, alkol bağımlılığımı tedavi etsinler ve tek göz ev istiyorum. AMATEM'e 50 kere başvurdum, çağıracaklarını söylediler ama çağırmadılar. Burada millet içiyor, sarhoş oluyor, bana saldırıyorlar. Yaşlıyım diye hiçbir şey diyemiyorum karşımdaki gençlere. Bir canım var onu da Allah alsa kurtulurum. Çocuklarımın durumları iyi, insan olsalar gelir sorarlar. Babanın kötüsü olmaz, ben babayım ya. Yaşayacağım 2-3 sene daha. İnsan gibi gideyim diyorum. İnsanlık bu mudur? Daha ne kadar sürüneceğim? Ölsem kokunca bulunurum, gelen giden yok" dedi.



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