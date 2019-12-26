12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (3)

YURT MÜHÜRLENDİ

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.S.'nin sınıfının penceresinden attığı nottan, eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığı bir vakfa ait özel yurdun başlatılan soruşturma kapsamında, kapatılmasına karar verildi.

Akşam saatlerinde polis ile zabıta eşliğinde gelen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdu mühürledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ortaokul öğrencilerinin tadilat gerekçesiyle evlerine gönderildiği, mühürleme kararının ardından lise ve üniversite öğrencilerinin eşyalarını toplayıp yurttan ayrıldıkları belirtildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()