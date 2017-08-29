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1.2 tonluk kurbanlık 'tosun paşa' alıcısını bekliyor

SAMSUN'un Bafra İlçesi'ndeki hayvan pazarında 1.2 ton ağırlığındaki 'Tosun paşa' adlı kurbanlık boğa 15 bin TL fiyatı ile alıcısını bekliyor. Bafra İlçesi hayvan pazarında Kurban Bayramı'na kısa  süre kala yoğunluk artmaya...

1.2 tonluk kurbanlık 'tosun paşa' alıcısını bekliyor
SAMSUN'un Bafra İlçesi'ndeki hayvan pazarında 1.2 ton ağırlığındaki 'Tosun paşa' adlı kurbanlık boğa 15 bin TL fiyatı ile alıcısını bekliyor.
Bafra İlçesi hayvan pazarında Kurban Bayramı'na kısa  süre kala yoğunluk artmaya başladı. Pazarda bulunan 1.2 ton ağırlığındaki kurbanlık boğa görenleri şaşırtıyor. 'Tosun paşa' adı verilen boğa 15 bin TL fiyatı ile alıcısını bekliyor. Sahibi Hasan Saygılı, kurbanlık hayvan alırken büyük boğaların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:
"Büyük hayvanın alıcısı az olduğundan fiyatları da normal et fiyatının daha altında olur. Hayvanın cüssesi küçüldükçe fiyatlar da yükseliyor. Mesela 350 kiloluk bir hayvanı rahatlıkla kasap fiyatına alabilirsin. Fakat 150 kiloluk hayvanı kasap fiyatının üstünde bir rakama alabilirsiniz. Bu nedenle alıcı arkadaşlarımız kurbanın büyüğünü tercih etsin. Ve son günü beklemeden alsınlar."

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