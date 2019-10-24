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12'nci kattan düşen doktorun intihar ettiği ortaya çıktı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Psikiyatri Uzman Doktoru Zeynep B.'nin intihar ettiği ortaya çıktı. Eşinden boşandıktan sonra oğluyla birlikte yaşamaya başlayan Zeynep B., dün...
GENEL 24.10.2019, 16:36
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Psikiyatri Uzman Doktoru Zeynep B.'nin intihar ettiği ortaya çıktı.
Eşinden boşandıktan sonra oğluyla birlikte yaşamaya başlayan Zeynep B., dün saat 07.00 sıralarında, Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki sitede bulunan 12'nci kattaki dairesinin balkonundan düştü. Zeynep B., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptığı ortaya çıkan doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada psikolojik rahatsızlığı bulunan ve daha önce de birçok kez intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Zeynep B.'nin, balkondan atladığı saptandı. Zeynep B.'nin cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.
Eşinden boşandıktan sonra oğluyla birlikte yaşamaya başlayan Zeynep B., dün saat 07.00 sıralarında, Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki sitede bulunan 12'nci kattaki dairesinin balkonundan düştü. Zeynep B., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptığı ortaya çıkan doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada psikolojik rahatsızlığı bulunan ve daha önce de birçok kez intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Zeynep B.'nin, balkondan atladığı saptandı. Zeynep B.'nin cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.
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