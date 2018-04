12 kişinin şehit olduğu bombalı saldırının sanıkları tahliye edildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da, 4 Kasım 2016'da 2'si polis 10'u sivil 12 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı emniyet müdürlüğü ek binasına yönelik bombalı araçla düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yargılama başladı. Ölen terörist Emrah Dayan'a yardım ettikleri iddiasıyla 'kasten adam öldürmek' ve 'devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak' suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 10 bin 760'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 6 tutuklu sanık tahliye edildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ek binasına PKK'lı terörist Emrah Dayan tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili tutuklu sanıklar; İ.T., S.B., M.E., S.S., T.E. ve Y.B.'nin yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 6 tutuklu sanık ve taraf avukatları katılırken, sanıkların yakınları da yargılamayı izledi. Duruşmada söz hakkı verilen sanıklar, bombalı terör saldırısı ile bir ilgilerinin olmadığını, olay günü tente tamiri yapmak üzere Siirt'te bulunduklarını belirterek, haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanık avukatları ise, bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin belli olduğunu ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, beraatlerini istedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren Mahkeme, tutuklu sanıklar İ.T., S.B., M.E., S.S., T.E. ve Y.B.'nin tahliyelerine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

ARACI SATIN ALAN KİŞİYİ İL DIŞINA KAÇIRMAKLA SUÇLANIYORLAR

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, bombalı saldırıda kullanılan 63 RB 274 plakalı beyaz renkli aracın 17 Kasım 2017'de Hazro'da çıkan çatışmada ölen Ramazan Budak tarafından satın alındığı, bu eylemin patlama anında ölen 'Kemal Hakkari' kod adlı Emrah Dayan adlı terörist tarafından gerçekleştirildiği, eylemin PKK tarafından yapıldığı ifade edildi. İddianamede, patlamanın düzenlendiği gün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne, İ.T., S.B., M.E., S.S., T.E. ve Y.B.'nin patlamada kullanılan aracı satın alan Ramazan Budak'ı il dışına kaçırdıkları yönünde isimsiz bir ihbarda bulunulduğu, ihbar üzerine PVC işi yapmak için Siirt'te olan şüphelilerin gözaltına alındığı ve tutuklandıkları belirtildi. İddianamede, şüphelilerden S.B. ve Y.B.'nin patlamada kullanılan aracı satan alan Ramazan Budak'ın kardeşi oldukları belirtildi.

PATLAMA SIRASINDA YÜKSEKDAĞ VE ÖNDER DE BİNADAYDI

Patlamadan saatler önce, gece yarısı yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP milletvekilleri Ziya Pir ve Sırrı Süreyya Önder, patlamada ağır hasar gören Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü hizmet binasına getirilmiş, Demirtaş ve Pir patlamadan 2 saat önce mahkemeye götürülmek üzere binadan çıkarılmıştı. Patlama sırasında HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise patlamada ağır hasar gören Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde oldukları ortaya çıkmıştı.