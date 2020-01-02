Son Dakika
114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram, 114 yaşında hayatını kaybetti. İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, 1906 yılında 2'nci Abdülhamid döneminde dünyaya...
GENEL 02.01.2020, 13:15
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram, 114 yaşında hayatını kaybetti.
İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, 1906 yılında 2'nci Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya savaşları ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram'ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaştı. Şükriye Bayram, bu sabah yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Bayram’ın cenazesi ikindide Hocaköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Şükriye Bayram, daha önce Demirören Haber Ajansı () mikrofonlarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar etmiş, dünya gözüyle kendisini bir kez görmek istediğini söylemişti.
İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, 1906 yılında 2'nci Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya savaşları ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram'ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaştı. Şükriye Bayram, bu sabah yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Bayram’ın cenazesi ikindide Hocaköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Şükriye Bayram, daha önce Demirören Haber Ajansı () mikrofonlarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar etmiş, dünya gözüyle kendisini bir kez görmek istediğini söylemişti.
7°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Ocak 2020
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:13
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10