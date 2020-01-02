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114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden 114 yaşındaki Şükriye Bayram, son yolculuğuna uğurlandı. Hocaköy Mahallesi'ndeki Hocaköy Camii'nde düzenlenen törene Bayram'ın yakınları katıldı. Yaşlı kadın, ikindi...
GENEL 02.01.2020, 16:24
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden 114 yaşındaki Şükriye Bayram, son yolculuğuna uğurlandı. Hocaköy Mahallesi'ndeki Hocaköy Camii'nde düzenlenen törene Bayram'ın yakınları katıldı. Yaşlı kadın, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()
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