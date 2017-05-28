112 Acil Servis görevlisi not bırakıp ormanda intihar etti

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da 112 Acil serviste görevli 25 yaşındaki acil tıp teknisyeni Recep Evin, evde intihar edeceğine ilişkin not bıraktıktan sonra gittiği ormanlık alanda iple kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Olay bu sabah Kuzey Çevre Yolu yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi. 112 Acil Servis'te görevli Recep Evin'in sabah işe gelmedi. Telefonla arayan mesai arkadaşları yanıt alamayınca hemen evine gitti. Zili basmalarına içerden yanıt gelmeyince kapıyı kırarak içeri giren arkadaşları, odadaki sehpanın üzerinde 'Ben çevre yolu ormanlık alana gidiyorum. İntihar edeceğim' yazılı not buldu. Arkadaşlarının polise bilgi vermesinin ardından notta yazılı adrese giden ekipler Recep Evin'in aracını terk edilmiş halde buldu. Ormanlık alanda yapılan aramada Recep Evin'in ağaca asılı cesediyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin adından ağaçtan indirilen Recep Evin'in cesedi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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