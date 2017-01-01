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112 Acil ekibine saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Cihan KAYA - Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, ambulans şoförü ve bir acil tıp teknisyenini dövdükleri, güvenlik görevlisine de saldırdıkları ileri sürülen alkollü gruptan 2 kişi gözaltına alındı. Dalaman...

112 Acil ekibine saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Cihan KAYA - Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, ambulans şoförü ve bir acil tıp teknisyenini dövdükleri, güvenlik görevlisine de saldırdıkları ileri sürülen alkollü gruptan 2 kişi gözaltına alındı.
Dalaman 112 Acil Servis ekibi bugün saat 02.00'de ihbar üzerine gittikleri Atakent Mahallesi'nde alkol komasına girdiği belirlenen Dalaman Meslek Yüksek Okulu öğrencisi  21 yaşındaki İsmail M.'yi ambulansa alıp müdahale etti. Bu sırada İsmail M.'nin yanındaki 10 arkadaşı da ambulansa binmek istedi. Ancak sağlık ekibi içlerinden alkollü olmayan birine refakatçi olarak gelmesi için izin verdi. Buna tepki gösteren alkollü 9 kişi aracı tekmeleyip şoför Lütfi Değirmenci ve acil tıp teknisyeni Betül Al'a da saldırıp dövdü.
Olayın duyulması üzerine bölgeye polis ekibi ve başka bir ambulans sevk edildi. Alkol komasına giren İsmail M. bu ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis saldırganlardan 21 yaşındaki Hakan K. gözaltına aldı. Götürüldüğü hastaneden çıkarken güvenlik görevlisine saldıran İsmail M. de polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyete götürülen İsmail M. ve Hakan K. ile ilgili işlemler devam ederken saldırıya uğrayan ambulans şoförü Lütfi Değirmenci ile acil tıp teknisyeni Betül Al şikayetçi oldu. Başına sert cisimle vurulduğunu söyleyen Betül Al, "Bayılmışım. Gözümü hastanede açtım" dedi.

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