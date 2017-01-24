11 yıldır heyelan korkusuyla yaşıyorlar

MANİSA'da Spil Dağı'nın eteklerindeki Turgut Özal Mahallesi'ndeki 10 evde oturan vatandaşlar, 11 yıldır heyelan tehdidi ile yaşamını sürdürüyor. Yağmurla birlikte artan toprak kayması, önlem için yapılan istinat duvarını da yıktı. Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, tehlikenin Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) hazırladığı rapora da yansıdığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Manisa'nın Turgut Özal Mahallesi'nde Spil Dağı eteklerindeki 10 evde yaşayanları yağışların da artması ile birlikte heyelan korkusu sardı. Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, 2006 yılından bu yana bölgede heyelan görüldüğünü ve toprağın alttan sıkışarak evlerin üstüne doğru geldiğini söyledi. Belediyenin kaymayı önlemek için istinat duvarı yaptığını, ancak bu duvarın da birçok yerden çatladığını kaydeden Bakşi, alttan gelen toprağın etkilerinin asfaltta da görüldüğünü ve asfaltın çatlayarak yükseldiğini açıkladı. Tehlikenin AFAD'ın ve belediyenin hazırladığı raporlarda da yer aldığını belirten Bakşi, "Raporda acilen fore kazığın çakılması ve gerekirse evlerin boşaltılması gibi söylemler var. Spil Dağı mahallemizin üstüne kaymaya devam ediyor. Bölgedeki 10 ev büyük tehlike altında. Altta 5 metre bir kayma var. Her gün biraz daha fazla kayıyor. 2006 yılından beri bir kayma sürüyor. İki yıldır çoğaldı. Kış aylarında yağmur yağınca daha da artıyor. AFAD'ın hazırladığı raporda da çok tehlikeli bir kayma olduğu söylendi. Belediye başkanı ile görüştük. İki ay önce ihale yaptılar. Ancak buna rağmen halen yer teslimi yapılmadı. Yapılan ihalenin kaymayı önlemeyeceğini, yeni bir ihale yapılacağını bunun da maliyetli olduğunu söylediler. Büyükşehir Belediyesi ve Valilikten destek istediler. Tehlike her geçen gün daha da büyüyor. Evler sıkışmaya başladı. Bahçe duvarları kaymaya devam ediyor. Bu 10 hane için tehlike arz ediyor" diye konuştu.

KAZIKLI ÖNLEM ALINACAK

Yağışların artması ile korkularının çoğaldığını kaydeden muhtar Bakşi, belediyenin önlem için boru döşediğini ve suları yerin altına inmesini engellemeye çalıştığını anlattı. Şehzadeler Belediyesi tarafından bölgede jeolojik etüd yapılacağını ve fore kazık ile önlem alınmaya çalışılacağını belirten Bakşi, "Dağdan gelen suları yüzeye akıtmak toprağın altına girmesini engellemek için boru döşendi. Bu geçici bir önlemdir. Kayma daha da artmasın diye yapıldı. Bu bir çözüm değildir. Yağmur yağdığı zaman zemine iniyor. Bu tehlikenin dikkate alınmasını istiyoruz. Çünkü bürokrasi işlemleri uzun sürüyor. Jeolojik etüt çalışması ve yeni bir projelendirme yapılacak. İhale sonucunda heyelanı önlemek için derine kadar inen fore kazık çakılması planlanıyor" dedi.

"GECELERİ NÖBET TUTUYORUM"

Mahalle sakinlerinden 71 yaşındaki Muhsin Keleş de, üç katlı evlerinde 20 kişi yaşadıklarını belirterek, geceleri nöbet tuttuğunu anlattı. Keleş, "Korkuyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Bahçe duvarı ile evimin arasında 5 metre vardı bu zamanla toprak kayması nedeniyle 1 metre kadar düştü. Geçen yıldan bu yana belediyeye durumu bildiriyoruz. Dağ göz göre göre üstümüze üstümüze geliyor. Ağaçlar da yıkılmış" diye konuştu.



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