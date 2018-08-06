11 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

ÇANAKKALE'de, 11 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Mürşide Duru (38), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Çanakkale'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mürşide Duru, 2007 yılında doğum yaptı. Doğum sırasında Duru'nun böbrekleri gerilemeyen hipertansiyon nedeniyle zarar gördü. Mürşide Duru, hemen tedaviye başlamasına rağmen, sonuç alamadı ve böbrekleri iflas etti. 11 yıldır ilaç tedavisi gören, diyalize girmekten ve makineye bağlı yaşamaktan korkan Duru, 3 yıl önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Organ Nakil Merkezi'nde tedavi gören Mürşide Duru'ya 2 defa böbrek çıkmasına rağmen doku uyumu sağlanamadığı için nakil gerçekleştirilemedi.

Geçen 29 Temmuz'da ise Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğeri ile böbrekleri ailesi tarafından bağışlandı. Karaciğer ve bir böbrek Bursa'daki özel hastaneye, diğer böbrek ise ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne getirildi. 30 Temmuz günü böbrek nakli sırası gelen Mürşide Duru'ya böbrek, 3 saat süren başarılı bir operasyonun ardından nakledildi. Duru, böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

'HASTAMIZIN DURUMU GAYET SAĞLIKLI'

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Cabir Alan, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Böbrek nakli gerçekleşen hastamıza 11 yıl önce doğum sırasında oluşan ve tedaviye yanıt vermeyen yüksek tansiyon şikayetiyle böbrek yetmezliği teşhisi konmuş. 3 sene önce merkezimize kaydolan Duru'ya 2 defa böbrek çıkmasına rağmen doku uyumu sağlanamadığı için nakil yapılamadı. Hastamız daha önce hiç diyalize girmemiş bir hasta. Bu tür diyalize girmeyen hastalara yapılan nakiller daha sağlıklı ve uzun ömürlü oluyor. Hastamız bir haftalık takibin ardından sağlığına kovuştu. Hastamızın ameliyat sonrası böbrek fonksiyonları idrar çıkışı ve kreatin değerleri sağlıklı bir insan seviyelerine ulaştı. Hastamızın durumu gayet sağlıklı" dedi.

'55 HASTAYA BÖBREK NAKLİ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Organ Nakil Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Cabir Alan, ÇOMÜ Organa Nakil Merkezi olarak, Nisan 2015 yılından itibaren 55 hastaya başarılı böbrek nakil işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Merkezimize kayıtlı hasta sayısının fazla olmaması sıra bekleyen hastalar için büyük bir avantaj oluşturuyor. Ayrıca operasyon sonrası yüzde 95 başarı oranı ile Türkiye'deki sayılı merkezler arasında yer alıyoruz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI