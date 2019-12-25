11 yıl önce düşen gök taşını, ceviz ağacının dibinde buldu

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, çiftçi Mehmet Güngör (81), 2008 yılında bahçesine düşen meteoriti (gök taşı) 11 yıl sonra ceviz ağacının dibinde buldu. Güngör, "Havada patlama oldu. Patlamadan sonra bana doğru cismin geldiğini gördüm. Eve kaçtım. Benim tarlaya düştüğünü biliyordum. 11 senedir arıyordum. Kırıkkale Üniversitesi'nden Mehmet Yeşiltaş hocam, meteor taşı olduğunu söyledi" dedi.Kaş'a bağlı Çeşme Mahallesi'nin 25 yıl muhtarlığını yapan Mehmet Güngör, Oluklar Yaylası'ndaki 10 dönümlük arazisine, ceviz bahçesi kurmaya karar verdi. Güngör, 2008 yılının Kasım ayı ortalarında araziye ceviz fidesi dikerken, doğa olayıyla karşılaştı. Bir akşam saat 20.30 sıralarında evden çıkan Güngör, patlama sesi duydu. Üzerine doğru cismin geldiğini gören Güngör, eve kaçtı ardından yine yakınlardan patlama sesi duydu.CEVİZ AĞACININ DİBİNİ KAZARKEN BULDUO günden sonra yaşadığı olaya neyin neden olduğunu araştıran Mehmet Güngör, arazisinde ve çevrede aramalar yaptı. Mahalledekilerin 'Muhtar delirmiş' dediği Güngör, yaklaşık 11 yıl sonra olayı çözdü. Bahçesindeki ceviz ağaçlarının bakımını yapan Güngör, bir ağacın dibini kazarken, değişik bir taş buldu. Taşın etrafındaki toprağın yanık olduğunu gören Güngör, 2008'deki olayı hatırladı. Taşı eve götüren Güngör, arkadaşının yardımıyla yaklaşık 80 gramını keserek, incelenmesi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesindeki Meteorit Laboratuvarı'na gönderdi. Taş, Kırıkkale Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş'a ulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonucu taşın, meteorit olduğu tespit edildi. 3 gün önce de bu bilgi Mehmet Güngör'e iletildi.'BANKA KASASINDA SAKLIYOR'Elinde bulunan 1070 gram ağırlığındaki meteoriti banka kasasında saklayan, 6 çocuk babası Mehmet Güngör, "2008 yılında Kaş ilçesi Çeşme köyü Oluklar Yaylası'nda ceviz bahçesi diktim. Bahçeyi dikerken, evim var yaylada, evimde yattım. Kalktım, tuvalete çıktım. Saat 20.30 sıralarıydı. Bu arada havada bir patlama oldu. Patlamadan sonra bana doğru bir cismin geldiğini gördüm. Eve doğru kaçtım, bana zarar verecek, diye. Benim tarlaya düştüğünü biliyordum. 11 senedir aradım, bulamadım. Bu sene 20 Kasım'da buldum. Buna kim bakıyor, diye sordum. Mehmet Yeşiltaş hocama gönderdik. O da taşın değerli olduğunu söyledi. 'Meteor taşı' dedi, tamam dedi. Taşın ağırlığı 1 kilo 145 gramdı. 80 gramını oraya gönderdik. Şu anda 1 kilo 70 gram" dedi.Mehmet Güngör, taşı bilim insanlarının önerileri doğrultusunda satacağını da söyledi.