11 yaşındaki Hakkı, yeni yüzüne kavuşmayı bekliyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, 8 yıl önce evlerinde çıkan yangında yüzü yanan Hakkı Seyfettin Kılıç (11), yeni yüzüne sahip olup, yeniden aynaya bakabilmek, arkadaşlarıyla oynayabilmek istiyor.

Yangından sonra uzun süren bir tedaviye rağmen yüzde 70 engelli duruma gelen Kılıç, yüzünde oluşan yanık nedeniyle eve kapalı bir yaşam sürmeye başladı. Seri olarak yapılacak 3 ameliyat sonrası hayalindeki yüzüne kavuşma şansı olan küçük çocuk, ameliyat masrafı olan 164 bin lirayı bulmak için yardım bekliyor. Sosyal hayatında diğer çocuklar tarafından dışlanan Kılıç, içine kapanık bir hale gelince ailesi tarafından 2 kanarya alındı. Arkadaşı olmayınca odasında 'Gazi' ve 'Sarışın' adını verdiği kanaryaları ile ilgilenen Kılıç, yeni yüzüne kavuşup yeniden sokakta oynayacağı günün hayali ile yaşıyor.

Yardım çağrısında bulunan Kılıç, "Yüzüm yandığı için dışarı çıkamıyorum. Çıkınca çocukların ve insanların gözü benim üzerimde oluyor. Evde kalmayı, odamda kuşlarımla zaman geçirmeyi daha çok seviyorum. Dışarı çıkmak istemiyorum. çocuklar beni görünce korkup kaçıyor. Sürekli soruyorlar bana. Artık dışarı çıkmak, her çocuk gibi top oynamak, denize gitmek, koşmak, arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Günümün büyük bölümünü evde geçiriyorum. Okula gideceğim zamanlar dışarı çıkıyorum" dedi.

Arkadaşı olmadığı için kuşları ile sohbet eden Kılıç, "En iyi dostum kuşlarım. Sarışın ve Gazi. Arkadaşlarım olmadığı için kuşlarım benim arkadaşım kankam oldu. her şeyimi onlarla paylaşıyorum, sohbet ediyorum. Onlarla oynuyorum. Bir vatandaşın, devlet büyüklerimin çıkıp benim ameliyatımı üstlenmesini istiyorum. 3 ameliyatta eski yüzüme kavuşacağım ama bunun için 164 bin TL gerekiyor. Artık ben de diğer çocuklar gibi yaşamak istiyorum. Lütfen bana yardım edin" diye konuştu.

Hurdacılık yapan baba Cihan Kılıç, oğlunun 3 seri ameliyat sonrası yeni yüzü ve hayatına kavuşacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Valiliğin verdiği yardım ile oğlumu Bodrum'a muayeneye götürdüm. Doktor beyin dünyada tek olduğunu söylediler. Oğlumu muayene etti ve Hakkı'ya söz verdi. Kirpiğine kadar yapılacağını, eskisinden daha yakışıklı olacağını söyledi. Bu da içimizde bir umut yeşertti. 3 ameliyat sonrasında Hakkı'nın yeni yüzüne kavuşacağını söyledi ve 165 bin TL fiyat çıkarıldı. Bu parayı bulmamız imkansız. Yardım bekliyoruz."



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