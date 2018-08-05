11 yaşındaki Berrak'ın cenazesi bulundu (1)

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul, () - ŞİLE Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.
Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul, () - ŞİLE Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri...
05 Ağustos 2018 Pazar 16:09
Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul, () - ŞİLE Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.
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