11 yaşındaki Ahmet Aras, kendi kitabını yazdı

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ'da anne ve babası öğretmen olan 4'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ahmet Aras Ormanoglu, bin yıl sonrasında çocukların teknoloji bağımlılığını konu alan Kültür Bakanlığı onaylı '3007' adlı çocuk kitabı yazdı.

Elazığ'da Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Ebru Ormanoğlu ile Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Ormanoğlu'nun çocukları Ahmet Aras'ın ana sınıfına başladığı dönemde çevreye olan duyarlılığı, gözlemleri ve yorumlama becerisi, ailesinin ve öğretmenin dikkatini çekti. İlkokul birinci sınıfta, 'Dinozor Maceraları' isimli kitabını yazan Ormanoğlu, ailesinin de desteğiyle Mayıs 2018'de, '3007' kitabını çıkardı.

Kültür Bakanlığı tarafından anaylanan Ahmet Aras Ormanoğlu, "Çocukken dinozorlara oldukça meraklıydım. Sonra kitap okurken, 'ben niye yazmıyorum ki' dedim. Çizdiğim dinozor resimlerini birleştirerek, küçük hikaye kitapları oluşturmaya başladım. Öğretmenim de bu yeteneğimi keşfetti. Ben üç sene boyunca bu kitapları yazmaya devam ettim. Öğretmenim üçüncü sene sonunda bir kitap yazmamı istedi. Ben de söz verdim yazmak için. Birkaç gün konusunu düşündüm. Bir gün babam televizyon izlerken ne konuda yazacağıma karar verdim. Sonra anneme konuyu anlattım, o da 'tamam' dedi. Kitap yazdığımı gören bazı arkadaşlarım da kitap yazmaya karar verdi. Bir kitap daha yazacağım, 'Ortaçağ Oyunları' adında" dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olan anne Ebru Ormanoğlu da oğlunun küçük yaşlardan itibaren yeteneğini keşfettiğini belirterek, "Aras, küçük yaşlardan itibaren yeteneğini belli ederdi. Düzgün cümle kurar, olaylara farklı açılardan bakardı. Öncelikle dinozorlara merak sardı. O söyler, ben yazardım, kitap haline getirirdik. Sonra öğretmeni Selçuk Yıldırım'ın teşvikiyle, daha uzun bir kitap yazmaya karar verdi. Konuyu kendi belirleyerek, kendi cümleleriyle yazdı. Ben sadece dizgi aşamasına müdahale ettim. Kendi doğumundan, bin yıl sonrasını hayal ederek, çocukların daha mutlu olduğu bir dünyada, teknoloji bağımlılığının daha sınırlı olduğu bir dünya yazdı. Bu şekilde Kültür Bakanlığı onaylı ilk profesyonel kitap yazma deneyimini gerçekleştirmiş oldu" diye konuştu.

Beden Eğitimi Öğretmeni olan baba Ahmet Ormanoğlu ise oğlu Aras'ın kitap okumayı çok sevdiğini ifade ederek, "Aras'ın yazmaya olan merakı diğer kitaplarıyla başladı. Kitabın oluşmasında bizi tamamen Aras yönlendirdi. İnşallah ileride de devamı gelir. Biz aile olarak, çocuğumuzu bu konuda destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI