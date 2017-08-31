10Riders Motosiklet Spor Klübü Derneği'nden Zafer Bayramı Korteji 

BALIKESİR'de, 10 Riders Motosiklet Spor Klübü Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 'Zafer Korteji' yaptı. Yaklaşık 200 dernek üyesi motosiklet tutkunu, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle Balıkesir'de şehir turu atıp, Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.30 Ağustos Zafer Bayramı, Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Balıkesirli motosiklet tutkunları Zafer Bayramı kutlamalarına motosikletleri ile katıldı. Bugün akşam saatlerinde yaklaşık 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyesi yaklaşık 200 motosiklet tutkunu, Kuvayi Milliye Meydanı'nda bayraklarla süsledikleri motosikletleri ile bir araya geldi. Saat 19.00'da trafik polisleri öncülüğünde hareket eden kortej; Stadyum, Vasıf Çınar, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Atalar ve Kızılay caddelerini geçerek tekrar Stadyum Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı'na ulaştı. Atatürk Anıtı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler adına saygı duruşunda bulunan grup, ardından İstiklal Marşı okudu. 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyelerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıtaları da motosikletleriyle eşlik etti.HER YIL YİNELENECEK10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar, etkinliğin gelecek zafer bayramları ile 6 Eylül Balıkesir'in kurtuluş gününde de tekrarlanacağını belirterek, "10Riders Motosiklet Kulübü üyeleri olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yılında zafer korteji düzenledik. Sağ olsunlar dernek üyelerimiz büyük bir katılım gerçekleştirdi. 200 civarında motosiklet tutkunu burada. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterdik. Bizde buradayız demek adına güzel bir organizasyon ortaya koyduk" dedi.

FOTOĞRAFLI