1046 askerin gıdadan zehirlendiği, 1 askerin öldüğü kışlada yemin töreni

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN- Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, () - MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1046 asker hastanelik olurken, 1'i yaşamını yitirdi. Halen 217 askerin tedavisi sürerken, kışlada önceden hazırlanan program değişmedi, yemin töreni düzenlendi. Endişeli aileler böylelikle, çocuklarını görme fırsatı buldu.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda (Batı Kışla) geçen salı gecesi gıda zehirlenmesi şüphesiyle bazı askerler hastanelere kaldırılmaya başlandı. Tedavisi tamamlananlar taburcu edilirken, başka rahatsızlananlar da oldu. Batı Kışla'da başlayan rahatsızlıklar, Doğu Kışla'da görüldü. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle meydana geldiği sanılan olayda, valiliğin açıklamasına göre toplam 1046 asker bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle tedavi edildi. Bunlardan halen 217'sinin halen hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 20 kişilik uzman ekibin çalışmaları da sürüyor.

DETAYLI OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Geçen çarşamba gecesi fenalaşıp Batı Kışla'dan Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirilen askerlerden Er Hüsnü Özel ise öldü. Kırşehir Mucur nüfusuna kayıtlı, bir kız kardeşi bulunduğu ve babası Recep Özel'in 3 yıl önce pankreas kanserinden vefat ettiği, annesi Gülhan Özel ile birlikte yaşadığı belirtilen Er Hüsnü Özel'e İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. İlk incelemede ölüm nedenine ilişkin bir sonuca varılamazken, ayrıntılı otopsi için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm nedeninin yapılacak detaylı otopsi ile anlaşılabileceği belirtildi.

VALİ; 1046 ASKER ETKİLENDİ

Manisa Valisi Hakan Güvençer, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören askerlerle ilgili açıklama yaptı. Vali Güvençer, geçen salı gününden beri 1046 askerin bakteriyel bağırsak enfeksiyonundan etkilendiğini belirterek, "217 askerimiz hastanelerde yatıyor. 1 şehidimiz var. 2 askerimiz yoğun bakımda yatıyor durumları iyi. Bugüne kadar askerlerimizden 527'si hastanelerde, kalanı ise askeriyede kurulan sağlık istasyonunda tedavi edildi" dedi.

Vali Güvençer, bugün Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 5175 erin yemin ettiğini belirtirken, "Askerlerimizin büyük kısmı aileleriyle birlikte dağıtıma gitti. Yemin etmeyen askerlerimiz de peyder pey yemin ettikten sonra yeni birliklerine gidecekler. Dağıtımları Manisa'ya çıkanlar da burada kalacaklar" dedi.

AİLELER YEMİN TÖRENİ İÇİN KIŞLA'DA

Çok sayıda askerin hastanelik olmasıyla endişelenen, vakit kaybetmeden çocuklarıyla irtibata geçen aileleri, bugünkü yemin töreni için Manisa'ya geldi. Heyecanlı anlar yaşayan ailelerden bazıları ise çocuklarının tedavi gördüğü hastanelere gitti. Albay Arif Seyhan Kışlası'ndaki yeamin töreni sonrası aileler, çocukları kucaklaştı.

Asken yakını Yusuf Çallafcı, Antalya'dan asker oğlunu görmeye geldiğini belirterek, "Oğlum iyi. Ancak öteki askerlerin zehirlenmesi ve bir askerimizin şehit olması beni üzdü. Şükür oğlumuzda bir şey yok" dedi.

Çeşme Alaçatı'dan asker akrabasını görmeye gelen Hatice Ünal ise "Akrabam asker. Burada zehirlenme konusunda bize bir şey söylemediler. Akrabamız zehirlenmemiş, Şırnak Silopi'ye gideceği için yemin törenine geldik. Tüm askerlerimize geçmiş olsun" dedi.

Asker annesi Sümeyra Atay ise oğlunun zehirlenmeden etkilendiğini, iki gündür hastanede yattığını, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Oğlunun zehirlendiği gün tavuk eti yediğini ve zehirlenmenin bundan olduğunu ifade etti" dedi.

Bu yıl yemin töreni basına kapalı yapıldı. Yetkililer ise her türlü numunenin alındığını, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

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