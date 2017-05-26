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1046 askerin gıdadan zehirlendiği, 1 askerin öldüğü kışlada yemin töreni (3)

CHP'Lİ BİÇER, HİNDİ ETİNİ İŞARET ETTİ CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren askerleri...

1046 askerin gıdadan zehirlendiği, 1 askerin öldüğü kışlada yemin töreni (3)

CHP'Lİ BİÇER, HİNDİ ETİNİ İŞARET ETTİ
CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren askerleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Biçer, "Erlerimizin doktorlarıyla görüştüm. Gıda entoksikasyonuna bağlı salmonella enfeksiyonu görülmüştür. Salı günü öğle yemeğinde kendilerine servis edilen hindi etini yedikten sonra rahatsızlanmaya başlamışlar. Bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetlerinin artmasıyla birlikte birçok asker ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne ve Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Fakat aldığım bilgilere göre, hastaneye sevk edilen ilk askerlerin durumlarının 'adli vaka' olarak bildirilmemesi yönünde bir talimat gelmiş. Bunun da doğruluğunu teyit ve tespit etmek amacıyla Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdim. Ayrıca üzerinde durulması gereken bir başka ayrıntı da şu; Erlerimiz salı günü yüksek ateş, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle revire başvuruyor ama kriz masası perşembe günü yani dün kuruluyor. Bu yönetim boşluğudur, bir nevi güvenlik zafiyetidir. Kriz büyümeden masa kurulamıyor mu" dedi.
Askeri hastanelerin kapatılmasını da eleştiren Biçer, "Askeri hastaneler kapatılmamış olsaydı eminim ki olaylar büyümeyecek, bu raddeye gelmeyecekti. Sağlık olayların kısa sürede çözülmesi ve önlenmesi açısında önemi büyük olan askeri hastanelerin kapatılması da yine bu hükümetin yaptığı büyük yanlışlar arasındadır" dedi.

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