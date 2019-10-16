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1023 öğrenciden Mehmetçiğe 'selam'
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde ilkokul öğrencileri, Suriye sınırındaki harekata katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı oluşturup, 'Barış Pınarı' yazdı. Kepez'deki İbrahim Doğaner İlkokulu'nun...
GENEL 16.10.2019, 11:28
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde ilkokul öğrencileri, Suriye sınırındaki harekata katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı oluşturup, 'Barış Pınarı' yazdı.
Kepez'deki İbrahim Doğaner İlkokulu'nun 1023 öğrenci ve 50 öğretmeni, Suriye sınırındaki Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amaçlı bir gösteri hazırladı. Öğrenciler, okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı oluşturup 'Barış Pınarı' yazdı. Bir uçak maketinin de yer aldığı gösteride, bir grup öğrenci de Türk bayrağı açtı. Gösterinin drone ile videosu da çekildi. Okula ait sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, Knock Out grubunun 'Mehmetçik Marşı' da fon müziği olarak kullanıldı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşımda, "Bizler kalemlerimizle, dualarımızla, sizler yüreğinizle, bileğinizle. Birlikte yaşayacağız, birlikte var olacağız, ülkemizi birlikte koruyacağız" ifadeleri yer aldı.
Okul Müdürü Mehmet Akay, okuldaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin, Suriye sınırında terör örgütlerine yönelik harekata katılan Mehmetçiğe destek olmak ve selam göndermek için bu etkinliği düzenlediğini söyledi.
Kepez'deki İbrahim Doğaner İlkokulu'nun 1023 öğrenci ve 50 öğretmeni, Suriye sınırındaki Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amaçlı bir gösteri hazırladı. Öğrenciler, okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı oluşturup 'Barış Pınarı' yazdı. Bir uçak maketinin de yer aldığı gösteride, bir grup öğrenci de Türk bayrağı açtı. Gösterinin drone ile videosu da çekildi. Okula ait sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, Knock Out grubunun 'Mehmetçik Marşı' da fon müziği olarak kullanıldı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşımda, "Bizler kalemlerimizle, dualarımızla, sizler yüreğinizle, bileğinizle. Birlikte yaşayacağız, birlikte var olacağız, ülkemizi birlikte koruyacağız" ifadeleri yer aldı.
Okul Müdürü Mehmet Akay, okuldaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin, Suriye sınırında terör örgütlerine yönelik harekata katılan Mehmetçiğe destek olmak ve selam göndermek için bu etkinliği düzenlediğini söyledi.
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