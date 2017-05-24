102 yıl önce Çanakkale'de şehit olan dedesiyle buluştu

ÇANAKKALE Savaşı'nda şehit düşen askerler arasında bulunan Dede Yıldız'ın Şanlıurfa'da oturan torunları, 102 yıl sonra Haliliye Belediyesi'nin organizasyonuyla bulunarak mezarını ziyaret etmesi sağlandı.Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Haliliye Belediyesi tarafından 'Peygamberler diyarından, şehitler diyarına' adı verilen etkinlik kapsamında 175 gazi ve şehit yakını özel uçakla Çanakkale'ye götürüldü. Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı bölgeler ve şehit mezarlıklarının ziyaret edildiği geziye katılanlar arasında Haliliye Belediyesi'nin Genelkurmay arşivi ve nüfus kayıtlarıyla ismini belirlediği Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen 393 Şanlıurfalı arasında bulunan Dede Yıldız'ın torununun oğlu Abdullah Yıldız da yer aldı. Terörle mücadelede şehit düşen asker ve polis aileleri ile birlikte uçakla Çanakkale'ye giden Abdullah Yıldız, 72'nci Alay'da görevliyken savaşta şehit olan dedesinin şehitlikteki mezarını ziyaret etti. Abdullah Yıldız, dedesi, babası ve amcalarından duyduğu Çanakkale şehidi dedesinin mezarında dua etti ve buluşmayı sağlayan Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. 102 yıl önce şehit olan dedesinin mezarını araştırmalarına rağmen bulamadıklarını ve Haliliye Belediyesi'nin buluşmalarını sağladığını anlatan Abdullah Yıldız, "Çok duygulandım, çünkü hep varlığını bildiğim dedemizin mezarını bulup ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise şehit aileleri ve gaziler ile birlikte Çanakkale'ye geldiklerini ifade etti. Öğrencileri ve gençleri Çanakkale'ye getirerek tarihi bilinçlerinin gelişmesini sağladıklarını söyledi. Son olarak şehit yakınlarını uçakla Çanakkale'ye geldiklerini anlatan Demirkol, resmi kayıtlara göre Çanakkale'de 393 Şanlıurfalı şehidin bulunduğunu ve bu şehitlerin yakınlarını tespit etmek için çalıştıklarını ifade etti. Abdullah Yıldız'ı şehit dedesiyle buluşturduklarını ve diğer şehitlerin yakınlarını da bularak Çanakkale'de şehit yakınlarının mezarını ziyaret etmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Demirkol, şöyle dedi:"Şehit ailelerimizi Çanakkale'ye getirerek ecdadımızla buluşturduk. Çünkü şehitlerimize vefa borcumuz var. Şu anda Genelkurmay'daki resmi kayıtlara göre Çanakkale'de 393 Şanlıurfalı şehit var. 393 şehidimizin isimlerini tespit etmiş bulunmaktayız. Şehitlerimizin aileleri ile bağlantılarını kurmak istiyoruz. Bunun için şehitlerimizin yaşayan yakınlarıyla bağlantı kurmak istiyoruz. Resmi kayıtlarda bunları araştırıyoruz. Zaman zaman bunları bulmamız mümkün oluyor. Şu anda bir şehidimizin torunuyla buluşmasına aracılık ettik. Geri kalan 393 şehidimizin yaşayan yakınlarıyla bağlantısını kurarak buluşmalarını da sağlayacağız."Demirkol, yıl sonuna kadar Şanlıurfalı 10 bin kişiyi Çanakkale'ye götürmeye devam edeceklerini de kaydetti.Öte yandan Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye giden 189 şehit yakını ve gazi, rehberler eşliğinde Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı bölgelerdeki tabyaları ziyaret edip, saygı yerlerini dolaştı ve Şehitler Abidesinde dua edip, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

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