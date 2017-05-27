1004 hakim-savcı ile 68 vali-kaymakam hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütülüyor

Özden ATİK /İSTANBUL,() İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul başta olmak üzere 9 ilde görev yapan toplam 1004 hakim ve savcı ile 68 vali ve kaymakam hakkında silahlı terör örgütü FETÖ / PDY üyesi olmak ve bağlı suçlardan soruşturma yürütüldüğü açıklandı. Hakim-savcılardan toplam 162'si hakkında dava açılırken; vali-kaymakam soruşturmaları ise halen devam ediyor.



Açıklamada, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93/1. maddesinde 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca hakim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemelerince yapıldığı hatırlatıldı. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetki sınırları dahilindeki başta İstanbul olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa il ve ilçelerinde görev yapan toplam 1004 hakim ve savcı ile 68 vali ve kaymakam hakkında FETÖ / PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve bağlı suçlardan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.





TOPLAM 162 HAKİM-SAVCIYA DAVA AÇILDI



FETÖ / PDY üyesi olmak suçundan şüpheli olan hakim ve savcılardan 448'inin tutuklu olduğu, 400'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, 57'si hakkında yakalama kararı bulunduğu kaydedildi. 99 hakim ve savcının ise yeniden inceleme talebinin kabul edildiği, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca göreve iade edildikleri ancak haklarındaki soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Bu şüphelilerden toplam 162'si hakkında ise dava açıldığı belirtildi.





VALİ-KAYMAKAM ŞÜPHELİLERİ HAKKINDA HENÜZ AÇILAN BİR DAVA YOK



FETÖ / PDY üyesi olmak suçundan şüpheli vali ve kaymakamdan 29'unun tutuklu, 19'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı, 2'si hakkında da yakalama kararı düzenlendiği anlatıldı. 18 şüpheli hakkında ise herhangi bir koruma tedbiri uygulanmaksızın soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Vali ve kaymakamlara yönelik henüz açılan bir dava bulunmuyor.