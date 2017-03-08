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100 yaşında, Kadınlar Günü'nü kutladı

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde yaşayan 8 çocuk, 30 torun sahibi 100 yaşındaki Şerife Bilir'in Dünya Kadınlar Günü çocukları tarafından kutlandı. Adnan Menderes Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Mustafa Bilir evinde kalan, nüfus kayıtlarına...

100 yaşında, Kadınlar Günü'nü kutladı
MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde yaşayan 8 çocuk, 30 torun sahibi 100 yaşındaki Şerife Bilir'in Dünya Kadınlar Günü çocukları tarafından kutlandı.
Adnan Menderes Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Mustafa Bilir evinde kalan, nüfus kayıtlarına göre 100 yaşında olan annesi Şerife Bilir'e çiçek verdi. Annesinin elini öpen Bilir, onun 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Son çocuğunun jestiyle mutlu olan Bilir, "Allaha çok şükür bana uzun ömür verdi. Şu anda kendimi çocuk gibi hissediyorum. Herkes sağlığının kıymetini bilsin. Bir asırlık ömrü hayatıma sığdıran Allah'ıma şükürler olsun" dedi.
TORUNUNUN TORUNUNU GÖRDÜ
Şerife Bilir'in oğlu Mustafa Bilir ise annesinin torununun torununu gören ve bir asırlık ömrü sağlıklı bir şekilde geçiren bir kadın olduğunu belirterek, "Annemin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladım ve bu benim için çok özel. Allah'ım daha nice uzun ömürler versin" diye konuştu.

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