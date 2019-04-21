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100 milyon dolarlık süper lüks yat Boğaz'dan geçti

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL () 100 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen süper lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti.  Biritanya Virjin Adaları bayraklı 'Graceful' isimli süper lüks yat saat 11.30 sıralarında Marmara...

100 milyon dolarlık süper lüks yat Boğaz'dan geçti


Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL () 100 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen süper lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti. 
Biritanya Virjin Adaları bayraklı 'Graceful' isimli süper lüks yat saat 11.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. 2015 yılında yapımı tamamlanan yat 4 katlı. 100 milyon dolar değerindeki yatın uzunluğu 82 metre. Işın ve alüminyum kaplı bir dış yapısı olan süper yatın gövdesi de çelikten yapılma.  6 süit odası bulunan yat 14 kişiye kadar konaklama imkanı sağlıyor. Süper yat dans pistine de dönüştürülebilen 15 metre uzunluğunda kapalı yüzme havuzuna sahip. Helikopter güvertesi de bulunan lüks yat Rusya'nın Novorossiysk Limanına gitmek için boğaz geçişini tamamladı.

(FOTOĞRAF)

 

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