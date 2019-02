100 kişilik dev hamburger

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da köfte üzerine uzman şef Orçun Yaman (30), 20 kilo ağırlığında 100 kişilik hamburger yaptı.Yaman, bu hamburger için 10 kilo kıyma, 5 kiloluk özel üretim ekmek, 2 kilo kurutulmuş et, 2 kilo cheddar peyniri, turşu, soğan ve çeşitli soslar kullandı.

Bursa'da 10 yaşında babasının işletmesinde yemek yapmaya ilgi duyarak mutfağa giren ve daha sonra köfte üzerine kendi işletmesini açan Orçun Yaman, 20 kilogram ağırlığında dev hamburger yaptı. Bu hamburger için 10 kilo kıyma, 5 kiloluk özel üretim bir ekmek, 2 kilo kurutulmuş et, 2 kilo cheddar peyniri, turşu, soğan ve çeşitli soslar kullanan Yaman yaptığı açıklamada, "6 yıldır köftesseverlere burada köftelerimizi sunuyoruz. Normalde Rumeli Köfte servisi yapıyoruz. Aynı zamanda hamburger gibi ürünleri de satıyoruz. Hamburgerde bir farklılık ortaya koymak istedik ve ebatları büyütelim dedik. İlk önce 5 kiloluk, sonra 10 kiloluk bir hamburger yaptık. Bugün de 20 kiloya kadar çıktık. Normalde bir porsiyon hamburger 200 gramdır. 20 kiloluk, yani 100 kişilik bir hamburger yapmış olduk. İlk yaptığımız 5 kiloluk hamburger sosyal medyada çok yoğun ilgi görmüştü. Sonra 10 kiloluk yaptığımızda 'Acaba daha büyük olabilir mi?' şeklinde sorular, yorumlar aldık. Tek parça bir köfteyi ızgarada çevirmek oldukça zor bir işlem. Ancak 20 kiloluk hamburgeri de başarıyla yaptık" dedi.

'10 KİLO KIYMA, 2 KİLO PEYNİR'

Normal hamburgerde kullanılan her malzemenin dev hamburgerde fazla miktarlarda kullanıldığını söyleyen Yaman, "10 kilo kıyma, 2 kilo cheddar peyniri, 2 kilo kurutulmuş et, 1 kilo karamelize soğan kullandık. Ekmeğimizin ağırlığı ise 5 kilo. Bu malzemelerle tıpkı küçük bir hamburger yapar gibi dev hamburgerimizi hazırladık" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI