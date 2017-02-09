10 yıldır dinmeyen ağrıyı sonlandıran ameliyat. Türkiye ilk kez yapıldı

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () LEĞEN kemiği içindeki en derinde bulunan siyatik sinirine 3 boyutlu kamera sistemi ile girilerek, sinire baskı yapan lezyon alındı. İlknur Aksu' (30)'nun 10 yıldır çektiği karın ağrısı şikayetini sonlandıran ameliyat Türkiye'de ilk kez Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı.

30 yaşındaki 2 çocuk annesi İlknur Aksu karın ağrısı şikayetiyl Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Bölümü'ne geldi ve bu ağrıyla 10 yıldır yaşadığını söyledi. Daha önce açık ve kapalı yöntemle 5 ameliyat geçiren Aksu geçtiğimiz Mart ayında hastane bünyesinde kurulan Endometriozis ve Kronik Pelvik Ağrı Polikliniği'nde tedavi görmeye başladı. Ağrıları için internette yaptığı araştırmalarda Endometriozis Derneği'ne ulaştı. Ocak ayı içerisinde dernek vasıtasıyla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın ve Doğum Hastalıkları İdari Sorumlusu Doç. Dr. Tane Usta ile görüşerek, yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından ameliyat olmaya karar verdi. Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle kapalı olarak girilen leğen kemiğinin içinde ana sinirlerden birine baskı yapan lezyon yaklaşık 3 saatlik operosyanla alındı. Operasyonda Beyin Sinir Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisinden de yardım alındı. ı. Operasyondan 24 saat sonra hasta ayağa kalktı ve 2 gün müşahede altında kalan hasta evine gönderildi.

OPERASYON 3 SAAT SÜRDÜ, HASTA 24 SAATTE AYAĞA KALKTI



Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Taner Usta, hastanın karın bölgesinin alt tarafından başlayıp, sol tarafta dizine bacaklara kadar yayılan bir ağrısı olduğunu vurgulayarak, "Bu ağrısının sinirler üzerine baskı yapan bir lezyondan kaynaklandığını düşündük ve bunla ilgili olarak araştırmalarımıza başladık. Ve çok uzun bir hazırlık döneminden sonra da kapalı yöntemle leğen kemiğinin içindeki en derin noktadaki siyatik sinirlerin üzerinde lezyonun olduğunu saptadık. Bu lezyonu da yaklaşık 3 saat süren bir kapalı cerrahi yöntemiyle (laparoskopik) çıkarttık. Ameliyattan 20-24 saat sonrasında bu ağrıların azaldığını kaybolduğunu gördük. Yaklaşık 4-6 aylık bir rehabilitasyon dönemi var. 4-6 ay sonunda inşallah ağrılarından kurtulmuş bir şekilde onu göndereceğiz" dedi.



3 BOYUTLU SİSTEM İLE EN DERİNLERE İNİLDİ



Bölgenin en büyük özelliğinin çok ciddi damarların ve sinirlerin o bölgede olması olduğunu belirten Usta, "O bölgelere ulaşmak çok zor. Dünyada çok az merkezde bu bölgeye ulaşılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla ülkemizde ilk defa bu bölgeye ulaşarak bu bölgedeki lezyonu tedavi etmiş olduk. Bu ameliyat sırasında daha önceki yapılmış 5 tane ameliyatına dair yapışıklıkları vardı. Ama asıl problemi o değildi hastamızın. Onların hepsini açtık. Asıl hedefimiz leğen kemiği içindeki sinirlere ulaşmaktı. Bunun için çok özel ekipmanımız vardı. Bunların başında 3 boyutlu görüntüleme sistemiyle çalıştık. 3 boyutlu bir laparoskopik sistemi kullanıyoruz. Aynı robotik cerrahi de olduğu gibi bu bölgeleri görerek daha derinlere ve detayını derinliğini hissederek inme şansımız oluyor. Ayrıca buradaki damar ve sinirleri ekarte, uyarmak için özel ekipmanlarda ameliyathanede hazır bulunduruldu" ifadelerini kullandı.



Ameliyattan 5 gün sonra kontrole gelen İlknur Aksu "Benim bu ağrılarım 10 yıldır süren ağrılarım var. Bunun için 5 kere ameliyat oldum. Her ameliyatımın ardından 4 ay sonra ağrılarım tekrardan geri geldi. İnternette araştırırken Endometriozis Derneği vasıtasıyla Taner Hocama ulaştım. Bayağı aşamalar katettikten sonra 'Hiçbir şeyi gözden kaçırmamamız gerektiğini vurguladı Taner hocamız. O şekilde de oldu çok şükür. Ameliyatımı oldum. Daha iyiye gideceğine inanıyorum" dedi.

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