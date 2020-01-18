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10 yılda 42 santimetre uzayan sakalını 10 bin liraya satıyor

GENEL 18.01.2020, 08:09
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10 yılda 42 santimetre uzayan sakalını 10 bin liraya satıyor
MALATYA'da, Abdullah Özkaya (28), 2010 yılından beri kesmediği 42 santimetreye ulaşan sakalını 10 bin TL karşılığında satılığa çıkardı. Sakalını alana 60 santimetre uzunluğundaki saçlarında da hediye edeceğini ifade eden Özkaya, alıcı çıkmaması halinde sakal ve saçlarını Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağışlayacağını söyledi.
İstanbul ve Malatya'da sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıp, kamera arkasında da görev alan Abdullah Özkaya, 2010 yılından beri sakallarını kesmedi. Badem ve argan yağlarıyla keratin bakımı yapan Özkaya'nın sakalları 42 santimetreye ulaştı. Askere gitmeden önce uzattığı sakallarını internet üzerinden 10 bin TL'ye satılığa çıkartan Özkaya, elde edeceği gelirin bir kısmıyla askerlik masraflarını karşılayacağını, bir kısmıyla da evlenmek üzere olan tiyatrocu bir arkadaşına yardım etmek istediğini belirtti. Özkaya, sakalını alana 60 santimetre uzunluğundaki saçlarını da hediye edeceğini söyledi. 4 ay sonra askere gidecek olan Özkaya, alıcı bulamazsa saç ve sakallarını Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağışlamayı düşünüyor.
'TÜRKİYE'NİN EN UZUN SAKALI OLARAK GEÇİYOR'
Özkaya, saç ve sakallarını 10 yıldır uzattığını belirterek, şunları söyledi:
"Tahminlerim ve araştırmalarıma göre Türkiye'nin tam olarak en uzun sakalı olarak geçiyor. Sakalımla toplumda dikkat çekiyorum. Özellikle Malatya'da daha çok dikkat çekiyor sakallarım. Malatya'da da tek olduğumu düşünüyorum bu konuda. Şu an askere gitme durumum olduğu için sakalımı keseceğim ve bu kadar emeğimin boşa gitmemesi için satılığa çıkarmayı düşünüyorum. Bu arada sakalımı alana saçımı da hediye etmek istiyorum. Satma planı şöyle geldi aklıma; birkaç kişi soruyordu bana 'satmayı düşünüyor musun' diye. Ben de sakalımı satacağım. Sakalımdan elde edeceğim geliri de tiyatro oyuncusu bir arkadaşım var evlenmek üzere olan, ona destek olmak istiyorum aldığım parayla. 10 yıldır sakallarımın bakımlarını argan, badem yağları ve keratin ile yapıyorum. Sakal uzatanlara da önerim; sabırlı olmalarını istiyorum. Eğer gerçekten sakalını seven insanlar varsa bunun bakımını düzenli olarak yapsınlar. Her gün yemelerine ve içmelerine nasıl dikkat ediyorlarsa o şekilde de sakallarına karşı dikkat etmelerini öneriyorum."
'OSMANLI TORUNU MODASI'
Abdullah Özkaya'nın kuaförü Şener Eroğlu ise Özkaya'nın 17 yıldır müşterisi olduğunu belirterek, "Kendisinin sakallarını kesmediğini biliyorum. Şu anda bakım yağlarıyla birlikte daha güzel görünüm sağladı. Sakal artık moda haline geldi. Şu anda gençlerimizin büyük bir kısmı sakal modasına uydu. Sakal modası hiç bitmeyen, tükenmeyen stil olarak devam etmekte. Abdullah kardeşimiz de bu şekilde sakallarını uzatarak Türkiye'nin en uzun sakallıları arasında birinci olduğunu düşünüyorum" dedi.
Vatandaşlar ise Abdullah Özkaya'nın sakalını ilginç bulduklarını, böylesini daha önce görmediklerini söyledi. Bazıları ise gereksiz bularak, alıcıya da satıcıya da hayırlı olmasını diledi. Uzun sakallı Özkaya'yı gören sokak sanatçıları da 'Şimdi Bana Söyler misin Kim O Sakallı Adam' şarkısını seslendirdi.

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