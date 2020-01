10 yıl sonra elektrofüzyon tekniği ile anne oldu

ANKARA'da, 4 kez tüp bebek, 2 kez ise aşılama yöntemi uygulanmasına rağmen çocuk sahibi olamayan Melek Şenel (34), son umut olarak arkadaşlarının tavsiyesi ile gittiği özel klinikte uygulanan elektrofüzyon tekniği ile hamile kaldı. Geçen yıl doğum yaparak çocuğuna kavuşan Melek Şenel, "Eşim hamilesin' dedikten sonra inanamadım, 'şaka yapıyorsun' dedim. O an bütün yaşadığımız anlar gözümün önünden film şeridi gibi akıp geçti" dedi.Ankara'da yaşayan ev kadını Melek Şenel, 11 yıl önce deri teknikeri Şeref Şenel (38) ile evlendi. Mutlu bir hayat süren Şenel çifti, 1 yıl sonra bebek sahibi olmaya karar verdi. Fakat doğal yollarla hamile kalamayan Melek Şenel, birçok devlet ve özel hastaneye başvurdu. Ancak Şenel'e iddiaya göre doktorlar, yumurtalık etrafının kistlerle kaplanmasından dolayı hiçbir zaman anne olamayacağını söyledi. Bu süre zarfından 4 kez tüp bebek, 2 defa ise aşılama yöntemi uygulanmasına rağmen hamile kalamayan Melek Şenel, son umut olarak arkadaşının tavsiyesiyle kentte özel bir kliniği bulunan Prof. Dr. Timur Gürgan'a başvurdu. Burada elektrofüzyon cihazı ile sperm yumurtaya birleştirilmesi sonucu, Melek Şenel hamile kaldı. Büyük mutluluk yaşayan Melek Şenel, geçen yıl dünyaya getirdiği erkek çocuğuna 'Mustafa' adını verdi.'O AN EŞİMLE BİRBİRİMİZE SARILIP AĞLADIK'Melek Şenel, hamile kalamamasının kendisinde büyük bir stres yarattığını, her seferinde doktora gidip geldikten sonra umutsuzluğa düştüğünü söyledi. Doktorların kendisine tedavi sonuçlarının olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair kesin bir cevap vermediğini kaydeden Melek Şenel, "2015 yılında 2,5 aylık bir düşük de geçirdim. Psikolojim daha da kötü olmuştu. Çok üzülmüştüm. Sonuçta uzun zaman bebek sahibi olamadım ve tam oldum derken o da düşükle sonuçlandı. 4 kez tüp bebek denedik ama maalesef onlardan da olumlu bir sonuç alamadık. Bununla birlikte maddi ve manevi çok kayıplarımız oldu. Yumurtalıklarım etrafı kistlerle kaplandığı için yumurtalar bir türlü rezerve vermiyor. Var ama yumurtayı alamıyorduk. Bu beni çok üzüyordu. Resmen depresyona girmiştim. 10 yılım bugün yarın bebek sahibi olacağım beklentisiyle geçti. Tedaviye başladıktan sonra eşim hamilelik testimin sonucunu almaya hastaneye gitti. Ben tamamen umudumu kesmiştim. Eşim 'hamilesin' dedikten sonra inanamadım, 'şaka yapıyorsun' dedim. O an bütün yaşadığımız anlar gözümün önünden film şeridi gibi akıp geçti. Ama ben yine inanamadım ve evde kendim testi yapıp o hamile çizgisini görmek istedim. Yaptım gerçekten de hamile olduğumu gördüm. O an eşimle birbirimize sarılıp ağladık" dedi.'ŞÜKÜRLER OLSUN OĞLUMUZA KAVUŞTUK'Şeref Şenel ise, 4 tüp bebek ve 2 aşılama yöntemine rağmen bebek sahibi olamadıklarını belirterek, "Bu süreç bizim için çok sancılı geçti. Bebek sahibi olanları görüp biz bebek sahibi olamayınca üzülüyorduk. Ama tıptaki gelişmeleri de hep takip ettik. Eşimle birbirimizi bir gün çocuğumuzun olacağına dair hep inandırdık ve en sonunda şükürler olsun oğlumuza kavuştuk. Buraya da bir arkadaşımızın tavsiyesiyle geldik. Çok şükür tedavimiz olumlu sonuçlandı" diye konuştu.Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan da, kadınlarda hamileliğin oluşmamasının her şeyden önce bir nedeni olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bundan dolayı biliyoruz ki; bu konuda problem ya sperm de ya dölleme de ya da rahim içi zarındadır. Özellikle tüp bebek tedavilerinde iyi sperm yumurta döllenmesi olmayan vakalarda görüyoruz ki; sperme ait bir problem veya yumurtaya ait problem yumurtayla spermin birleşerek yeni bir çocuk oluşturacak hücre grubununun yani embiryonun sağlıklı şekilde gelişmesini engelliyor. Bu durumlarda sperm ya da yumurtayla ilgili herhangi bir problem hatalı bir döllenmeye yol açmış oluyor ve gebelik gerçekleşemiyor veya gebelik oluşsa bile düşük oranları arttıgında yine çiftle sağlıklı çocuklarına kavuşamıyor. Biz sperm ya da yumurtadaki hatalı veya yetersiz döllenmeye sebep olan problemleri özel tetkiklerle tespit edebiliyoruz. O zaman problem ya sperm de ya da yumurta da ise ve bu hücereler birleşemiyorlarsa bu birleşmeyi bizim gelişmiş tekniklerle sağlamamız gerekiyor."​ELEKTROFÜZYON TEKNİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERDİElektrofüzyon tekniği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Timur Gürgan, "Sperminde yumurtaya aktive etmesi veya onu döllemesi için içinde bazı maddelerin, sıvıların bulunması lazım. Eğer bunlar yoksa yumurta aktive olrak sperm tarafından aktive olarak döllenemiyor ve gebelik oluşturacak faliyette bulunamıyor. Bu hallerde biz spermle yumurtayı birleştirmek için özel bir sistem kullanıyoruz. Bu teknik özellikle sperm tarafından yumurtanın aktive edilmesini sağlayan bir elektrik ortamı sağlıyoruz ve bu elektrikli ortam spermin yumurtaya bir nevi yapışarak onu aktive etmesini sağlıyor. Embiryo kalitesi artıyor ve rahim içi zarı da uygun halde ise sağlıklı gebelikler oluşabiliyor" ifadelerini kullandı.'ÇİFT GELDİKLERİNDE ÇOK UMUTSUZDU'Prof. Dr. Gürgan ayrıca, çiftin kendisine geldiklerinde çok umutsuz olduklarını söyleyerek, "Önceki geçirdiği tedavi süreçlerinin doğrultusunda bu tedavi yöntemiyle de gebe kalamayacağını düşünüyordu. Çiftimize geliştirilmiş 'Balanslama Konseptine' göre bir uygulama planı yapıldı ve uygulandı. Özellikle polikistik yumurtalık hastalığına uygun ilaç ve döllenme sıvısı seçimleriyle birlikte sperm yumurta döllenmesini gerçekleştirmek için elektrofüzyon sisteminden faydalanıldı. Embiryoları balastokist aşamasına göre çok iyi kalitede gelişti. Embiryoların bir kısmı da sonra kullanılmak üzere donduruldu. Mutluluk verici olarak hastamız ilk transfer sürecinde hamile kaldı ve doğum yaptı. Şimdi ise ikinci çocuğuna hamile kalmak üzere dondurulmuş embiryolarını kullanmak üzere başvurdu" dedi.106 hastaya uygulama yapıldığını sonucu alınan 70 çiftte yüzde 34,4 oranında gebelik elde edildiğini belirten Prof. Dr. Gürgan tekniğin polikistik over endometriozis hastaları ile embiryo kalite bozukluğundan dolayı ortaya çıkan başarısız tüp bebek uygulamaları sonrasında fayda sağlayabileceğini belirtti.