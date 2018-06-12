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10 yaşındaki oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis... (1)

Özden ATİK/ İstanbul, - FATİH'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirime gitmedi....

10 yaşındaki oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis... (1)

Özden ATİK/ İstanbul, - FATİH'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirime gitmedi. Son sözü sorulan Nezir Türkoğlu, "Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde" dedi.
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Anne Neriman Türkoğlu ise duruşmaya gelmedi. 

SANIK BABA OLAY GÜNÜNÜ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Oğlunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapsi talebiyle yargılanan tutuklu sanık Nezir Türkoğlu, 9 Şubat tarihindeki ilk duruşmada, "Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim" demişti. 
 

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