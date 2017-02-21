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10 yaşındaki İbrahim Arda, lösemiye yenik düştü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi’nde 3 yıldır lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki İbrahim Arda Topaç, annesinden ilik nakli olmasına rağmen yaşama tutamayarak hayatını kaybetti. Lüleburgaz’da...

10 yaşındaki İbrahim Arda, lösemiye yenik düştü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi’nde 3 yıldır lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki İbrahim Arda Topaç, annesinden ilik nakli olmasına rağmen yaşama tutamayarak hayatını kaybetti.
Lüleburgaz’da oturan Ayşe- Mustafa Topaç çiftinin oğlu İbrahim Arda Topaç, 2014 yılında Lüleburgaz Raman Yaman İlkokulu’nun 2’nci sınıf öğrencisiyken, lösemi hastalığına yakalandı. Topaç, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve İstanbul’da süren tedavisine rağmen iyileşme gösteremedi. Antalya’da annesi Ayşe Topaç’tan yüzde 10’luk ilik nakli uyum sağlamasına rağmen tedaviye cevap gösteremeyen İbrahim Arda, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İbrahim Arda, Ayşe ve Mustafa Topaç çiftinin memleketi Antalya’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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