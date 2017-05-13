Erhan TEKTEN / İSTANBUL () - BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı"na katıldı. Programda yaptığı konuşmada Kurtulmuş, "Dünyanın çok önemli değişikliklerden geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıllar şimdiye kadar yaşadıklarımızdan çok daha çetin yeniden oluşlara sahne olacaktır" dedi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte Kazakistanlı öğrenciler Kazak türküleri seslendirirken, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı da bir gösteri sundu.

ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Kurtulmuş burada bir konuşma yaparak öğrencilere seslendi. Kurtulmuş, öğrencilerin büyük sorumluluklar taşıdığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bundan sonra her biriniz önce yakın çevrenize, bütün milletinize, gittiğiniz ülkelerdeki halklarınıza, İslam ümmetine ve insanlığa karşı sorumluluk altındasınız. Dünyanın çok önemli değişikliklerden geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıllar şimdiye kadar yaşadıklarımızdan çok daha çetin yeniden oluşlara sahne olacaktır. Dünya büyük bir siyasi ve ekonomik yeniden oluş düzeninin içine girecektir. Tarih boyunca biriktirdiğimiz tecrübeden hareketle hep beraber, Afrika'dan Asya'ya kadar bütün ülkelerdeki halklarımızı yeniden bilinçlendirmek, güçlendirmek başta sizlerin vazifesidir. Gittiğiniz her yerde tarih boyunca yaşanan bir sürü yanlışlıkları, zulümleri ders olarak çıkaracağız ve yeni, adaletli, barış içinde bir dünyanın kurulması için bütün gücümüzle var olacağız" dedi.

"BAŞINIZ DİK OLACAK VE GÜÇLÜ OLACAKSINIZ"

Afrika'dan gelen gençlere seslenen Numan Kurtulmuş, "Bütün Afrika'yı asırlar boyunca sömüren, altınlarını, zenginliklerini, madenlerini çalıp götürerek, kendi ülkelerinin geleceği için kullanan, Gora Adası'nda 150 milyon Afrikalı genci tutsak ederek yeni dünyaya köle olarak götüren ve bütün bu hırsızlıkların üstünde bir dünya kurarak Afrika'ya hala zulmeden uluslararası emperyalist güçlere karşı var olacak, başınız dik olacak ve güçlü olacaksınız. Bilimin ışığında, dayanışma ruhu içerisinde Afrika halklarının bir araya gelmesini sağlayacak ve İslam kardeşliğini de esas alarak Afrika'nın hem Müslüman hem gayri müslüm milletlerinin uyanışına vesile olacaksınız." dedi. Konuşmasının ardından Kurtulmuş'a, Faslı ve Suriyeli öğrencilerin kendisi için hazırladığı hediyeler sunuldu.



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