10 milyonluk gayrimenkullerin varisini öldüren arkadaşı hakim önüne çıktı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, yaklaşık 10 milyon TL değerindeki gayrimenkullerin tek varisi olan Salih Can Yalçıntaş'ı (25), istediği parayı vermediği gerekçesiyle atış talim yaptıkları sırada yarı otomatik pompalı tüfek ile vurarak öldürdüğü öne sürüken Recep Duman, "Tüfek, namlusu Salih Can'a dönük olduğu sırada bir anda ateş aldı" dedi.

Olay, 5 Aralık 2018 tarihinde Asarlık Mahallesi'ndeki kırsal arazide meydana geldi. Recep Duman, yaklaşık 10 milyon TL'yi bulan ev ve arsaların varisi olan 8 yıllık arkadaşı Salih Can Yalçıntaş'ın evine gitti. Kırsal bir alanda tüfekle atış yapmaya karar veren ikili, olayın yaşandığı bölgeye geldi. İddiaya göre Duman, atış yaptıkları sırada Yalçıntaş'tan para istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine elindeki tüfek ile Yalçıntaş'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Yalçıntaş'ın ölmediini fark edince de başına kürekle vurdu. Öldüğünden emin olduktan sonra ise cesedi dere kenarındaki çalıların arasına sakladı.

Recep Duman, aynı günün akşamında Asarlık Polis Merkezi'ne giderek, teslim oldu. Tüfeğin kazara ateş aldığını savunan Recep Duman'ın üzerinde çok sayıda boş senet bulundu. Yalçıntaş'ın otopsisinde ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ortaya çıktı.

'TÜFEK BİRDEN ATEŞ ALDI'

Tutuklanan Recep Duman hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan açılan davada hakim karşısına çıktı. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık ile ölen Yalçıntaş'ın annesi Nuran Yalçıntaş ve taraf avukatları katıldı.

İfadesinde Salih Can Yalçıntaş ile sık sık atış yapmaya gittiklerini anlatan Recep Duman, arkadaşını bilerek öldürmediğini savundu. Duman, "Salih Can'ın teklifiyle atış yapmaya karar verdik. Benim evime gidip yarı otomatik pompalı tüfeği alıp, Asarlık'a geçtik. Tüfeği, içine 4 mermi koyup Salih Can'a verdim. Gürültüden kaç atış yaptığını saymadım. Silahın boş olduğunu söyleyerek bana uzattı. Tüfek, namlusu ona dönük olduğu sırada birden ateş aldı, Salih Can göğsünden vuruldu. Boynundan nabzını ölçtüğümde ölmüş olduğunu fark ettim. Korku ve panikten dolayı cesedi çalıların oraya götürdüm. Tüfeği ve Salih Can'ın arabasını alarak, eve gittim. Akşam da karakola giderek, teslim oldum" dedi.

'OĞLUM UYUŞTURUCU KULLANIYORDU'

Anne Nuran Yalçıntaş ise ölen oğlunun uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Anne Yalçıntaş, "Maddi durumumuz iyi olduğu için Salih Can eğlence ve alkole düşkündü. Evden genellikle gece çıktığı için zaman zaman tartışırdık. Bunun yanı sıra uyuşturucu madde kullandığını da biliyorum. Fakat oğlumun tüfeklere karşı herhangi bir ilgisi yoktu. Recep D., birkaç kez evimize gelmişti. Oğlumu vuranlardan şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, Recep Duman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.