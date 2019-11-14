10 metrekarelik atölyede cam kaşık üretiyorlar

YALOVA’da Nurettin Levent (55) ve eşi Gülhan Levent (48), 10 metrekarelik atölyede ürettikleri cam kaşıkları hem yurt içine, hem de yurt dışına satıyor.Yalova’da Nurettin ve Gülhan Levent çifti, 10 metrekarelik atölyelerinde farklı renklerde cam kaşıklar yapıyor. Levent çiftinin yaptığı ürünler, hem yurt içinde, hem de yurt dışında ilgi görüyor. Cam kristal ustası Nurettin Levent, geçimlerini bu işten sağladıklarını söyledi. Levent, cam çubukları daha öne yurt içinden temin ettiklerini, son dönemde ise daha ucuz olduğu için yurt dışından ithal ettiklerini belirtti. Onlarca çeşit ve renkte cam kaşıklar ürettiklerini dile getiren Nurettin Levent, sipariş üzerine özel çalışmalar da yaptıklarını aktardı.Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki cam çubukları kesip 700- 800 derece sıcaklıkta yumuşatarak farklı aparatlarda cama şekiller verdiklerini dile getiren Nurettin Levent, "Oldukça zor bir iş yapıyoruz ama işimizi seviyoruz. Farklı renk ve modellerde cam kaşıklarımız var. Renkli cam kaşıkların yapımı, saplı yaldızlı ve platinli olanlara göre daha zor. Renkli camlar 13 farklı işlemden geçiyor. Kentimize gelen yerli ve yabancı turistler ürünlerimize ilgi gösteriyor” dedi.