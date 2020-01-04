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10 kiloluk turp şaşırtıyor
AKSARAY’ın Çimeli köyünde topraktan sökülen 10 kilo 550 gramlık turp, görenleri şaşırtıyor. 25 yıldır çiftçilik yapan Adnan Gümüşsoy, bahçesinde yetişen beyaz turplardan birinin diğerlerinden oldukça büyük boyutta olduğunu fark...
GENEL 04.01.2020, 09:52
AKSARAY’ın Çimeli köyünde topraktan sökülen 10 kilo 550 gramlık turp, görenleri şaşırtıyor.
25 yıldır çiftçilik yapan Adnan Gümüşsoy, bahçesinde yetişen beyaz turplardan birinin diğerlerinden oldukça büyük boyutta olduğunu fark etti. Gümüşsoy, tartınca 10 kilo 550 gram gelen turp karşısında şaşkınlık yaşadı. Turpun köylü tarafından konuşulduğunu ifade eden Gümüşsoy, "Dün sökümünü yaptık ve önceki yıllarda yarım kilo ile bir kilo arasında gelen turp bu yıl 10 kilo 550 gram geldi. Bunun yanında 4 ile 6 kiloluk turplar da var. Daha önce görmediğimiz bir olay bu. Bu turpu biz hobi amaçlı kışın yemek için ekmiştik. Herkes turpu görmeye geliyor. Onlar da gözlerine inanamıyor” diye konuştu.
Merak edip turpu görmeye gelen Menderes Şahin, “Bu turpu görünce çok şaşırdım. Ben hayatımda böyle bir turp görmedim. Yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım” dedi.
25 yıldır çiftçilik yapan Adnan Gümüşsoy, bahçesinde yetişen beyaz turplardan birinin diğerlerinden oldukça büyük boyutta olduğunu fark etti. Gümüşsoy, tartınca 10 kilo 550 gram gelen turp karşısında şaşkınlık yaşadı. Turpun köylü tarafından konuşulduğunu ifade eden Gümüşsoy, "Dün sökümünü yaptık ve önceki yıllarda yarım kilo ile bir kilo arasında gelen turp bu yıl 10 kilo 550 gram geldi. Bunun yanında 4 ile 6 kiloluk turplar da var. Daha önce görmediğimiz bir olay bu. Bu turpu biz hobi amaçlı kışın yemek için ekmiştik. Herkes turpu görmeye geliyor. Onlar da gözlerine inanamıyor” diye konuştu.
Merak edip turpu görmeye gelen Menderes Şahin, “Bu turpu görünce çok şaşırdım. Ben hayatımda böyle bir turp görmedim. Yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım” dedi.
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