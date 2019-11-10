10 Kasım'da Ata'yı koreografi ile andılar

İZMİR, ()- İSTEK Kuşadası Okulları'nın öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 81'inci ölüm yıl dönümünde hazırladıkları koreografi ile andı.

Siyah kıyafetler giyen öğrenciler, okul bahçesinde saat kadranındaki 09.00 şeklini ve 1938 yazısını oluşturdu. Öğrenciler, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'i gösterdiğinde, sirenler çalarken 1938 yazısında sonsuzluk şeklini oluşturdu. İstekli öğrenciler ve öğretmenler, koreografiyi üzerinde Atatürk'ün resminin bulunduğu ay-yıldızlı bayrağı açıp, kalp şekli ve 'Özlemle' yazısıyla tamamladı.



