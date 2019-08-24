10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı (2)
PARKTA SAKLANIRKEN YAKALANDI Bursa'da 10 gün önce cezaevinden çıkan, eşini silahla yaralayıp kaçan şüpheli 'Botanik Park'ta saklanırken yakalandı. Olay, Hacıseyfettin Mahallesi Topraklı Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu...
PARKTA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Bursa'da 10 gün önce cezaevinden çıkan, eşini silahla yaralayıp kaçan şüpheli 'Botanik Park'ta saklanırken yakalandı.
Olay, Hacıseyfettin Mahallesi Topraklı Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında çıkan tartışma sırasında iddiaya göre eşine kurşun yağdıran Serdar T., kaçarak kayıplara karıştı. Esengül T. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Esengül T.'nin tedavisi sürerken, polis ekipleri de, Serdar T.'yi yakalanmak için çalışma başlattı. Polise akşam saatlerinde gelen ihbar sonucu Serdar T.'nin 'Botanik Park'ta saklandığı tespit edildi. Parka operasyon düzenleyen Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde Serdar T. saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Serdar T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016