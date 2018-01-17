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10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

KAYSERİ'deki bir döviz bürosu veznedar 54 yaşındaki Ahmet Aksu, dalgınlıkla 34 bin euroyu 44 bin euro olarak bozmuş ve 1'i kadın 3 kişiye 10 bin euro fazla ödeme yapmıştı. Bu durumun ardından o kişilere seslenen Aksu, “Parayı getirirlerse...

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi
KAYSERİ'deki bir döviz bürosu veznedar 54 yaşındaki Ahmet Aksu, dalgınlıkla 34 bin euroyu 44 bin euro olarak bozmuş ve 1'i kadın 3 kişiye 10 bin euro fazla ödeme yapmıştı. Bu durumun ardından o kişilere seslenen Aksu, “Parayı getirirlerse duacı oluruz” dedi ve 1 gün sonra müjdeli haber geldi.
Kayseri Kazancılar Çarşısı'ndaki bir döviz bürosunda veznedar Ahmet Aksu, bir anlık dalgınlıkla 34 bin euroyu 44 bin euro olarak bozdu. Durumu fark ettiğinde ne yapacağını şaşıran Aksu, “O an dalgınlıktan fazla para ödedim. 10 bin euru yani 45 bin 700 TL fazla ödedim. Ama bu kişilerin duyarlı olduğuna inanıyorum ve parayı getireceklerini düşünüyorum. Eğer getirirlerse duacı oluruz" dedi. Doğan Haber Ajansı'nın () haberi ardından 25 yıllık vezneci bu olayın ardından bir televizyon programına da katıldı. Canlı yayında programın sunucusu Aksu’ya müjdeli haberi verdi ve “Para bulundu” dedi. Haberi alır almaz gözyaşlarına boğulan Aksu, program sunucusuna sarılarak, duygu dolu anlar yaşadı. Program sunucusu, canlı yayında televizyonu Fransa’dan bir kişinin aradığını ve  fazla parayı alan 3 kişiden birinin kız kardeşi olduğunu belirterek, kardeşine ulaştığını ve fazla alınan paranın karakola teslim edileceğini söylediğini iletti.
"GECİKİNCE TEREDDÜDE DÜŞTÜM"
Veznedar Ahmet Aksu bu haber üzerine çok mutlu olduğunu belirterek, gözlaşlarını tutamazken, “Yanlışlıkla olduğundan şüphem yoktu. İyi niyetlerinden şüphem yoktu. Sadece biraz gecikince tereddüde düştüm. İşi gücü rast gelsin.” dedi. Diğer yandan paranın polis tarafından döviz bürosu sahibine teslim edileceği belirtildi.

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