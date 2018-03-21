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10 aydır, annesinin terk ettiği 'Poyraz'a bakıyorlar

SAMSUN'da bulunan Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atlardan birinin terk ettiği 3 günlük yavruya, ziyaretçi merkezindeki görevliler sahip çıktı. 'Poyraz' ismi verilen, sütle beslenip, kendisine bir barınak yapılan tay, merkezin maskotu...

10 aydır, annesinin terk ettiği 'Poyraz'a bakıyorlar
SAMSUN'da bulunan Kızılırmak Deltası'ndaki yılkı atlardan birinin terk ettiği 3 günlük yavruya, ziyaretçi merkezindeki görevliler sahip çıktı. 'Poyraz' ismi verilen, sütle beslenip, kendisine bir barınak yapılan tay, merkezin maskotu oldu.
Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası'ndaki ziyaretçi merkezinin görevlileri, geçen Mayıs ayında, deltada annesi tarafından terk edilen 3 günlük bir yılkı atı yavrusu buldu. Görevliler, tayı merkeze getirerek bakımını yaptı, birkaç gün sonra ise tekrar, yılkı atlarının yanına bıraktı. Ancak sürü, tayı kabul etmedi.
Bunun üzerine tekrar merkeze getirilen taya süt verildi, bakımı yapıldı. 'Poyraz' ismi verilen taya, merkezin bahçesinde kalabileceği ahşaptan bir barınak yapıldı. Merkezin maskotu haline gelen 'Poyraz'ın yanına 'Turpa' isimli bir köpek de getirildi. 'Poyraz' ve 'Turpa', başta çocuklar, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.
Merkezi ziyaret ederek 'Poyraz' ve 'Turpa'nın durumu ile ilgili bilgi alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Bizim görevli arkadaşlarımız merkeze getirdiğinde, onları kendi annesi zannetmiş ve sürekli peşlerinden gitmiş. Onu doğal yaşamında yılkı atların yanına bıraktık, ancak onlarda kabul etmeyince bakımını biz üstlendik. Ona burada barınak yaptık. Ancak bir süre sonra 'Poyraz' enerjisini atamayınca veteriner hekimin tavsiyesiyle yanına Turpa isimli köpeğimizi getirdik. Şimdi onlar iyi arkadaş oldular. İkisi de burada mutlu bir şekilde yaşamını sürdürüyor. İkisi de merkezin maskotu haline geldi. Biraz yılkı biraz evcil bir at oldu Poyraz" diye konuştu.
Görevlilerden Mustafa Aktürk, 'Poyraz'ı 3 günlük yavruyken Kızılırmak Daltası'nda bulduklarını söyleyerek "Annesini aradık ama bulamadık. Ben nereye gidersem o da peşimden geliyordu. Hala öyle, bizi görünce yanımızdan ayrılmaz. Artık buranın bir parçası oldu" dedi.

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